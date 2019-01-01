1 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».







ДАТЫ

Новый год

1 января первым днём года впервые официально установил римский государственный деятель Юлий Цезарь, который ввёл в 46 г. до н.э. юлианский календарь.

Национальный праздник Республики Камерун - День Независимости

Камерун - страна, расположенная в Центральной Африке. Столица - город Яунде. Денежная единица - камерунский франк. Официальный язык - английский и французский. Страной управляет президент.

День Республики в Словакии

1 января 1993 года Словакия официально объявила о независимости. Этот день является национальным праздником и общегосударственным выходным днем.

День восстановления независимого Чешского государства

31 декабря 1992 года Чехословацкая Федеративная Республика прекратила свое существование. С 1 января 1993 года в Европе появились два независимых государства - Чехия и Словакия. Две правящие на тот момент партии - чешская ODS и словацкая HZDS - пришли к общему соглашению по распаду страны.

СОБЫТИЯ

В 1897 году в целях сбора статистических данных по Жетысуской области был создан Жетысуский областной статистический комитет. Одним из первых мероприятий, проведенных организацией, стала однодневная перепись жителей Верного, Большой и Малой алматинской станций.

В 1904 году началось движение поездов по железной дороге Оренбург-Ташкент. 1 апреля 1906 года она была полностью сдана в эксплуатацию. Протяженность дороги, проходящей по территории Казахстана, в настоящее время составляет 1600 километров.

В 1931 году Туркестано-Сибирская магистраль сдана в постоянную эксплуатацию. Турксиб соединил Среднюю Азию с районами Сибири, повлияв на подъём экономики.

В 1966 году впервые начало вещание радио «Шалкар». Это структурное подразделение Казахского радио, которое вещает исключительно на государственном языке. Основная концепция радио «Шалкар» - сохранение и развитие духовного наследия казахского народа. В музыкальном плане радио «Шалкар» транслирует народные казахские песни, ретро-песни и лучшие композиции современных популярных казахских исполнителей.

В 1980 году на базе архитектурного и инженерно-строительного факультетов Казахского политехнического института и Алматинского филиала Всесоюзного заочного инженерно-строительного института образован Алматинский архитектурно-строительный институт (с 1992 года - Казахская государственная архитектурно-строительная академия).

В 1992 году создан КИМЭП - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК. КИМЭП - лауреат премии «Платиновый Тарлан», лидер высшего образования в Казахстане и Центральной Азии, осуществляющий подготовку специалистов по международным стандартам на базе среднего и высшего образования.

В 1993 году были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и Чехией. Открытие Посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике и Чешской Республике по совместительству прошло в сентябре 1993 года, а в декабре 1994 года было открыто Посольство Чешской Республики в РК. С апреля 1997 года в Чешской Республике действовала Дипломатическая миссия Республики Казахстан, преобразованная в 2004 году в посольство. Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Казахстан с августа 2014 года Элишка Жигова, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Чехии с 22 апреля 2015 года Сержан Абдыкаримов.

В 1995 году в Казахстане введены новые паспорта и удостоверения личности, постепенно заменившие советские паспорта в красной обложке.

В 2009 году Казахстан вошел в состав «тройки» председателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Тройка» является важным инструментом координации действий и среднесрочного планирования в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях деятельности организации. Это орган, который обеспечивает преемственность в деятельности организации и консультирует действующего председателя. Наряду с этим Казахстан приступил к председательствованию в Средиземноморской контактной группе (СМКГ) ОБСЕ по сотрудничеству. В рамках сотрудничества предусматривается добровольное применение странами-партнерами принципов и обязательств ОБСЕ.

В 2016 году Казахстан начал председательство в органах Евразийского экономического союза. Возглавил Высший Евразийский экономический совет Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В 2017 году Казахстан официально вступил в права непостоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций, появился еще один казахстанский флаг в штаб-квартире ООН. Первое заседание с участием всех 15 членов Совбеза состоялось 3 января.

В 2018 году впервые в истории Казахстан принял председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Председательство в СБ ООН имеет высокий международный статус в силу того, что СБ может принимать решения, касающиеся принудительных мер, экономических санкций или коллективных военных действий. Согласно Уставу ООН, СБ несет главную ответственность за поддержание мира и международной безопасности, и подчиняться его решениям обязаны все страны-члены ООН.