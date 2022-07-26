1 тыс. 859 новых случаев КВИ выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из них:
в городе Нур-Султан – 835,
в городе Алматы – 363,
в городе Шымкент – 17,
в Акмолинской области – 66,
в Актюбинской области – 11,
в Алматинской области – 45,
в Жетысуской области – 60,
в Атырауской области – 64,
в ВКО – 12,
в Абайской области – 8,
в Жамбылской области – 61,
в ЗКО – 21,
в Карагандинской области – 170,
в Улытауской области – 27,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 42,
в Мангистауской области – 18,
в Павлодарской области – 29,
в СКО – 3,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране с 13 марта 2020 года подтверждены 1 млн 335 тыс. 406 случаев КВИ.
Ранее сообщалось , что лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 19 тыс. 571 человек.