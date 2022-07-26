1 тыс. 859 новых случаев КВИ выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них:

в городе Нур-Султан – 835,

в городе Алматы – 363,

в городе Шымкент – 17,

в Акмолинской области – 66,

в Актюбинской области – 11,

в Алматинской области – 45,

в Жетысуской области – 60,

в Атырауской области – 64,

в ВКО – 12,

в Абайской области – 8,

в Жамбылской области – 61,

в ЗКО – 21,

в Карагандинской области – 170,

в Улытауской области – 27,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 42,

в Мангистауской области – 18,

в Павлодарской области – 29,

в СКО – 3,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране с 13 марта 2020 года подтверждены 1 млн 335 тыс. 406 случаев КВИ.

Ранее сообщалось , что лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 19 тыс. 571 человек.