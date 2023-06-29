1 трлн тенге выделят на реализацию проекта «Ауыл аманаты»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 5 млн га земли будет возвращено в собственность государства в текущем году. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В агропромышленном комплексе реализуется около 300 проектов на сумму 536 млрд тенге. Объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ в этом году увеличен до 140 млрд тенге. Льготное кредитование сельскохозяйственной техники достигло 145 млрд тенге. На посевные работы по льготным ценам выделено 419 тысяч тонн дизельного топлива. Кроме того, дополнительно к сбору урожая предусмотрено 400 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива», - сказал Алихан Смаилов на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

Он также отметил, что в этом году в собственность государства будет возвращено дополнительно 5 млн га сельхозугодий.

«Особое внимание уделяется модернизации социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий. Для повышения доходов сельского населения реализуется проект «Ауыл аманаты». В рамках проекта предусматривается микрокредитование и расширение кооперации. В этом году выделено 100 млрд тенге. Проект охватит более 1 млн сельских жителей за 7 лет. В целом на это будет предусмотрено 1 трлн тенге», - заключил Премьер.