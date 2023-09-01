1 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

10 2 год а назад (1921-2006) родился ЕРМЕКОВ Магауия Алимханулы - ученый, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, лауреат премии имени Александра Скочинского; участник Второй мировой войны.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский горно-металлургический институт (совр. Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева), аспирантуру данного учебного заведения.

Трудовая деятельность: участковый, старший геолог, руководитель тематического отряда треста «Казахуглегеология»; старший научный сотрудник, руководитель лаборатории Химико-металлургического института Академии наук Казахстана (1958-1963); старший научный сотрудник, начальник лаборатории Карагандинского научно-исследовательского угольного института (1963-1968); начальник лаборатории Карагандинского отделения Восточного научно-исследовательского института безопасности труда в угольной промышленности (1968-1970); заведующий кафедрой геологии Карагандинского политехнического института (ныне - Карагандинский государственный технический университет) (1970-1989); профессор Карагандинского государственного технического университета (с 1989 года).

Специалист в области борьбы с газами в угольных шахтах. Автор нетрадиционного метода моделирования сложных процессов. Соавтор книг «Газоносность угольных бассейнов и месторождений Казахстана», «Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР», Статистико-детерминированный метод построения многомерных моделей с использованием ЭВМ (Караганда, 1988 г.), более 150 научных трудов.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями, знаком «Шахтерская слава» двух степеней.

7 5 лет назад (1948) родился ИЗМУХАМБЕТОВ Бактыкожа Салахатдинович - депутат Мажилиса Парламента РК.

Родился в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Уфимский нефтяной институт, горный инженер (1966-1971).

Трудовая деятельность: помощник бурильщика, бурильщик в Прорвынской конторе бурения объединения «Эмбанефть» (п. Саргамыс Атырауской области) (1971-1972); старший инженер лаборатории технологии бурения Казахского геологоразведочного научно-исследовательского нефтяного института (КазНИГРИ, г. Атырау) (1972-1973); старший инженер, начальник отряда технического нормирования и научной организации труда управления «Казнефтегазразведка» (г. Атырау) (1973-1978); заведующий лабораторией, заведующий отделом, заместитель директора по научной работе КазНИГРИ (г. Атырау) (1978-1983); старший инженер Советской нефтеразведочной экспедиции (г. Аден, Йемен) (1983-1987); заведующий лабораторией КазНИГРИ (г. Атырау) (1987-1988); главный технолог, начальник Атырауской опытно-методической экспедиции (п. Придорожный, Атырауской области) (1988-1991); начальник отдела технологии бурения и освоения глубоких скважин Государственного комитета, затем Министерства геологии и охраны недр РК (1991-1992); начальник управления нефти и газа Министерства геологии и охраны недр РК (г. Алматы) (1992-1993); генеральный директор совместного предприятия «Казахтуркмунай» (г. Астана), исполнительный директор по морским проектам ЗАО «НК КазМунайГаз» (г. Астана), генеральный директор морской нефтяной компании «КазМунайТениз» (г. Астана), управляющий директор по управлению долями СПЗАО «НК КазМунайГаз» (г. Астана) (1993-2003); первый вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2003-2006); министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2006-2007); аким Западно-Казахстанской области (2007-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК (01.2012-08.2012); аким Атырауской области (2012-2016); председатель Мажилиса Парламента РК VI созыва (03.2016-06.2016); председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» (с 2016 года); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021), Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийному списку ОО «Партия «AMANAT» (15.02.2023)№

На занимаемой должности с марта 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет» (1999), «Барыс» II степени (2006), «Петра Великого» I степени (РФ) (2006), «За заслуги» (Украина) (2008), «Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев» (2013). Занесен в Золотую книгу посольства СССР в НДР Йемен (1985).

63 года назад (1960) родился РАУ Альберт Павлович - вице-спикер Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родился в Костанайской области. Окончил Рудненский филиал Казахского политехнического института, горный инженер-электрик (1982); Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, экономист-менеджер (2004).

Трудовая деятельность: энергетик Коржункольского рудника ССГОКа г. Лисаковска Костанайской области (1984-1986); председатель профкома Коржункольского рудника ССГОКа Лисаковска Костанайской области (1986-1991); заместитель начальника хозрасчетного коммерческого управления исполкома Лисаковского городского Совета народных депутатов Костанайской области (1991-1992); председатель Лисаковского городского Совета народных депутатов (1992-1993); заместитель главы Лисаковской городской администрации (1993-1994); глава администрации, аким Лисаковска - председатель административного совета Лисаковской специальной экономической зоны (1994-2004); заместитель акима Костанайской области (2004-2006); председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» (2007-2008); аким Акмолинской области (2008-2010); первый вице-министр индустрии и новых технологий РК (2010-2014); заместитель министра по инвестициям и развитию РК (2014- 2016); первый вице-министр по инвестициям и развитию РК (2016-2017); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2017-2021), Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (2021-2023), Председатель Комитета по экономическим реформам и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2021-2023); кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийному списку ОО «Партия «AMANAT» (15.02.2023), депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО «Партия «AMANAT» (с 28.03.2023).

На занимаемой должности – марта 2023 года.

Награжден орденами «Достық» II ст. (2004), «Барыс» III ст. (2010); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008).

63 года назад (1960) родилась СУЛЕЙМЕНОВА Улбосын Аждаровна - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родилась в Костанайской области. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1984).

Трудовая деятельность: секретарь Орджоникидзевского районного суда Кустанайской области (1976-1977); секретарь судебного заседания Калининского районного суда г. Алма-Аты (1977-1981); секретарь судебного заседания Алатауского районного суда г. Алма-Аты (1981-1982); судебный исполнитель Алатауского районного суда г. Алма-Аты (1982-1986); консультант отдела юстиции г. Алма-Аты, судья Ауэзовского районного суда г. Алма-Аты (1986-1987); судья Алатауского районного суда г. Алма-Аты (1987-1995); заместитель председателя Алатауского районного суда г. Алматы (1995-1996).

На занимаемой должности - с октября 1996 года.

Награждена орденом Екатерины Великой Международного третейского суда при Всемирной академии наук комплексной безопасности (2009); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008); Почетным знаком Союза судей Республики Казахстан «Үш би» (2003); Почетными грамотами министра юстиции СССР и ЦК профсоюза (1988), Союза судей Республики Казахстан (2000), председателя Верховного суда Республики Казахстан (2004); Благодарственным письмом института правосудия Академии государственного управления Республики Казахстан (2008).

57 лет назад (1966) родился БОТАКАНОВ Еркин Советбекович - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующий Национальной гвардией.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им. маршала Советского Союза Конева И.С. (1987); Военную академию ВС РК (2003); Военную академию Генерального штаба ВС Российской Федерации, г. Москва (2014).

Трудовая деятельность: командир взвода в/ч 43093 ВС СССР; командир роты, командир полка Республиканской гвардии РК (1990-2006); старший офицер отдела службы войск и безопасности военной службы управления боевой подготовки, командир соединения в/ч 6637 Внутренних войск МВД РК (2006-2009); заместитель командующего внутренними войсками - заместитель председателя Комитета внутренних войск МВД РК (2009-2010); первый заместитель Главнокомандующего внутренними войсками - начальник главного штаба - заместитель председателя Комитета внутренних войск МВД РК (2010-2013); командующий региональным командованием «Орталық» Национальной гвардии РК (2014-2020); первый заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией - начальник главного штаба г. Нур-Султана (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденами «Даңқ» II ст., «Айбын» II ст.; 21 медалью СССР, Республики Казахстан, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.

36 лет назад (1987) родился АБДИЕВ Ерлан Турсунбаевич - депутат Мажилиса Парламента.

Родился в КазССР; Туркестанская область; г. Кентау. Окончил Казахский Национальный Технический Университет имени К.И. Сатпаева (2005-2010). Специальность «Подземная разработка месторождения полезных ископаемых».

Трудовая деятельность: Сейсморабочий ТОО НПФ «Данк» Мангыстауская область (11.2007-01.2008); Помощник взрывника при сейсморазведке ТОО НПФ «Данк» (01.2008-05.2008);

Взрывник при сейсморазведке ТОО НПФ «Данк» (2008-2009); Мастер пылевентиляционной службы ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «БЦМ» Саякский Рудник (2010-2012); Ведущий инженер Тех.отдела ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «БЦМ» Саякский Рудник (2011-2012);

Проектировщик по доступной среде ТОО «ДОРСТРОЙТРЕСТ» Цент «ЭКОР» КФДС Дизайн для Всех» (2016-2017); Инженер проектировщик 1-ой кат. горного отдела ТОО «Корпорация Казахмыс» Головной проектный институт (2014-2023); Внештатный советник по вопросам людей с инвалиднстью Аппарат акима Туркестанской области (2022-2023).

Прочие должности: Председатель Республиканского общественного объединения инвалидов «Инклюзивное сообщество экспертов» - «Право на город» (с 10.2016). Член партии «AMANAT».

На занимаемой должности в марта 2023 года.

24 года назад (1999) родился Алиби М УКУШЕВ – режиссёр-постановщик, сценарист художественных и анимационных фильмов, продюсер, фотограф-портретист, работает в направлениях художественных фотографий.

Родился в городе Кокшетау. Окончил КазНУИ (Шабыт)

Фильмы: короткометражный фильм «Однажды в городе N» (2018); короткометражный анимационный фильм «Ластик».