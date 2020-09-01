1 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

99 лет назад (1921-2006) родился ЕРМЕКОВ Магауия Алимханулы - ученый, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, лауреат премии имени Александра Скочинского; участник Второй мировой войны.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский горно-металлургический институт (совр. Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева), аспирантуру данного учебного заведения.

Трудовая деятельность: участковый, старший геолог, руководитель тематического отряда треста «Казахуглегеология»; старший научный сотрудник, руководитель лаборатории Химико-металлургического института Академии наук Казахстана (1958-1963); старший научный сотрудник, начальник лаборатории Карагандинского научно-исследовательского угольного института (1963-1968); начальник лаборатории Карагандинского отделения Восточного научно-исследовательского института безопасности труда в угольной промышленности (1968-1970); заведующий кафедрой геологии Карагандинского политехнического института (ныне - Карагандинский государственный технический университет) (1970-1989); профессор Карагандинского государственного технического университета (с 1989 года).

Специалист в области борьбы с газами в угольных шахтах. Автор нетрадиционного метода моделирования сложных процессов. Соавтор книг «Газоносность угольных бассейнов и месторождений Казахстана», «Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР», Статистико-детерминированный метод построения многомерных моделей с использованием ЭВМ (Караганда, 1988 г.), более 150 научных трудов.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями, знаком «Шахтерская слава» двух степеней.

назад (1948) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Уфимский нефтяной институт, горный инженер (1966-1971).

Трудовая деятельность: помощник бурильщика, бурильщик в Прорвынской конторе бурения объединения «Эмбанефть» (п. Саргамыс Атырауской области) (1971-1972); старший инженер лаборатории технологии бурения Казахского геологоразведочного научно-исследовательского нефтяного института (КазНИГРИ, г. Атырау) (1972-1973); старший инженер, начальник отряда технического нормирования и научной организации труда управления «Казнефтегазразведка» (г. Атырау) (1973-1978); заведующий лабораторией, заведующий отделом, заместитель директора по научной работе КазНИГРИ (г. Атырау) (1978-1983); старший инженер Советской нефтеразведочной экспедиции (г. Аден, Йемен) (1983-1987); заведующий лабораторией КазНИГРИ (г. Атырау) (1987-1988); главный технолог, начальник Атырауской опытно-методической экспедиции (п. Придорожный, Атырауской области) (1988-1991); начальник отдела технологии бурения и освоения глубоких скважин Государственного комитета, затем Министерства геологии и охраны недр РК (1991-1992); начальник управления нефти и газа Министерства геологии и охраны недр РК (г. Алматы) (1992-1993); генеральный директор совместного предприятия «Казахтуркмунай» (г. Астана), исполнительный директор по морским проектам ЗАО «НК КазМунайГаз» (г. Астана), генеральный директор морской нефтяной компании «КазМунайТениз» (г. Астана), управляющий директор по управлению долями СПЗАО «НК КазМунайГаз» (г. Астана) (1993-2003); первый вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2003-2006); министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2006-2007); аким Западно-Казахстанской области (2007-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК (01.2012-08.2012); аким Атырауской области (2012-2016); председатель Мажилиса Парламента РК VI созыва (03.2016-06.2016); председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» (с 2016 года).

На занимаемой должности - с июня 2016 года.

Награжден орденами «Құрмет» (1999), «Барыс» II степени (2006), «Петра Великого» I степени (РФ) (2006), «За заслуги» (Украина) (2008), «Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев» (2013). Занесен в Золотую книгу посольства СССР в НДР Йемен (1985).

назад (1960) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в Костанайской области. Окончил Рудненский филиал Казахского политехнического института, горный инженер-электрик (1982); Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, экономист-менеджер (2004).

Трудовая деятельность: энергетик Коржункольского рудника ССГОКа г. Лисаковска Костанайской области (1984-1986); председатель профкома Коржункольского рудника ССГОКа Лисаковска Костанайской области (1986-1991); заместитель начальника хозрасчетного коммерческого управления исполкома Лисаковского городского Совета народных депутатов Костанайской области (1991-1992); председатель Лисаковского городского Совета народных депутатов (1992-1993); заместитель главы Лисаковской городской администрации (1993-1994); глава администрации, аким Лисаковска - председатель административного совета Лисаковской специальной экономической зоны (1994-2004); заместитель акима Костанайской области (2004-2006); председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» (2007-2008); аким Акмолинской области (2008-2010); первый вице-министр индустрии и новых технологий РК (2010-2014); заместитель министра по инвестициям и развитию РК (2014- 2016); первый вице-министр по инвестициям и развитию РК (2016-2017).

На занимаемой должности - с марта 2017 года.

Награжден орденами «Достық» II ст. (2004), «Барыс» III ст. (2010); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008).

назад (1960) родилась- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родилась в Костанайской области. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1984).

Трудовая деятельность: секретарь Орджоникидзевского районного суда Кустанайской области (1976-1977); секретарь судебного заседания Калининского районного суда г. Алма-Аты (1977-1981); секретарь судебного заседания Алатауского районного суда г. Алма-Аты (1981-1982); судебный исполнитель Алатауского районного суда г. Алма-Аты (1982-1986); консультант отдела юстиции г. Алма-Аты, судья Ауэзовского районного суда г. Алма-Аты (1986-1987); судья Алатауского районного суда г. Алма-Аты (1987-1995); заместитель председателя Алатауского районного суда г. Алматы (1995-1996).

На занимаемой должности - с октября 1996 года.

Награждена орденом Екатерины Великой Международного третейского суда при Всемирной академии наук комплексной безопасности (2009); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008); Почетным знаком Союза судей Республики Казахстан «Үш би» (2003); Почетными грамотами министра юстиции СССР и ЦК профсоюза (1988), Союза судей Республики Казахстан (2000), председателя Верховного суда Республики Казахстан (2004); Благодарственным письмом института правосудия Академии государственного управления Республики Казахстан (2008).

назад (1973) родился- председатель правления АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский филиал Усть-Каменогорского дорожно-строительного института, строительство автомобильных дорог и аэродромов.

Трудовая деятельность: мастер производственного обучения, заведующий кабинетом, заведующий лабораторией, ассистент кафедры, заместитель декана, старший преподаватель Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (1995-2001); заведующий лабораторией, директор Акмолинского ОАО «КазДорНИИ» (2001-2005); шенеральный директор ТОО «Ирмаст-А» (2005-2006); начальник отдела методологии ценообразования и проектирования управления закупок и анализа проектно-сметной документации Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2006-2007); заместитель директора Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2007-2009); заместитель директора Костанайского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2009-2010); директор Жамбылского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2010-2013); заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» (2013-2014); заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (04.2014-06.2014); исполняющий обязанности председателя (с 2014 года).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін»; Почетным нагрудным знаком «Құрметті жолшы».