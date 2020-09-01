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1 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

1 Сентября 2020 07:00
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1 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

День знаний

Отмечается в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года. В этом году во всех школах Казахстана пройдут онлайн-линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года. Дети в школу не приходят, присутствуют на онлайн-линейках через доступные устройства и средства связи.

День независимости Республики Узбекистан

Решение о государственной независимости республики было принято 31 августа 1991 года в Ташкенте на внеочередной 7-ой сессии Верховного Совета Узбекской ССР. Cоответствующим постановлением 1 сентября утверждался Днем независимости, который был объявлен выходным.

СОБЫТИЯ

В 1928 году в Алма-Ате состоялось открытие Казахского государственного университета, преобразованного через два года в Казахский государственный педагогический институт. 24 ноября 1992 года вуз постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан получил почётный статус университета и стал именоваться Алматинским государственным университетом имени Абая.

В 1950 году по инициативе Мухтара Ауэзова в учебную программу Казахского государственного университета был введён новый учебный курс «Абаеведение».

Ауэзов Мухтар Омарханулы (1897-1961) - выдающийся писатель, общественный деятель, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Казахстана, заслуженный деятель науки Республики Казахстан.

В 2000 году был создан Алматинский фонд культуры тюркоязычных народов. При его поддержке вышел в свет первый номер новой газеты «Түрік дүниесі».

В 2001 году был создан Египетский университет исламской культуры Нұр-Мүбарак по межправительственному соглашению Казахстана и Египта, по инициативе президентов Нурсултана Назарбаева и Хосни Мубарака (назван в их честь). Готовит высококвалификационных имамов, теологов исламской культуры, преподавателей арабского языка и переводчиков, регионоведов и страноведов. При университете функционируют мечеть, библиотека арабской литературы.

В 2006 году в Астане состоялось открытие уникального архитектурного сооружения - Дворца мира и согласия, имеющего пирамидальную форму. Автор проекта - известный британский архитектор Норманн Фостер. Высота 25-этажного здания - 62 метра, в нем размещены оперный театр на 1,5 тыс. мест, музей, выставочные и концертные залы, библиотека, офисы духовных конфессий.

В 2010 году в главных выставочных залах аукционного дома Christie's, расположенных в центре Лондона, прошла выставка казахского и русского искусства XX века из собрания Государственного музея искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева и частной коллекции. Выставка стала уникальным событием в Западной Европе - это первая масштабная экспозиция музейной коллекции, состоящей из настоящих шедевров, не имеющих аналогов в мире. Благодаря закрытию музея на реконструкцию у Christie's появилась эксклюзивная возможность привезти в Лондон истинные сокровища Казахстана - монументальные полотна казахских художников и шедевры русских мастеров из постоянной экспозиции музея.

В 2011 году национальный телеканал «Qazaqstan» перешел на 100-процентное вещание на казахском языке.

В 2011 году в школе-лицее № 66 города Астаны состоялась торжественная церемония принятия первых членов в ряды единой детско-юношеской организации «Жас ұлан».

«Жас ұлан» - уникальная организация для детей и подростков, направленная на формирование будущей элиты нации, юного казахстанца новой формации.

В 2011 году в Мангыстауской области в городе Жанаозене на Аллее буровиков был установлен первый в Казахстане памятник, посвященный работникам нефтегазовой отрасли. Скульптурная композиция, выполненная из бронзы, изображает трех нефтяников в процессе бурения скважины.

В 2014 году в Астане началось строительство самой крупной в регионе Казахской национальной академии хореографии. Академия хореографии находится напротив городка ЭКСПО-2017. Академия состоит из четырех корпусов - учебного, балетного, театрального и жилого. Они соединены между собой теплыми пешеходными галереями. В здании учебного корпуса размещаются общеобразовательная школа, колледж и институт с большими, светлыми учебными классами.

В 2014 году в Шымкенте увековечили память знаменитого боксера Бекзата Саттарханова. В его честь установили обелиск перед областной спортивной школой-интернатом для одаренных детей, которая носит его имя.

В 2016 году в Алматы состоялось открытие нового 25-метрового бассейна имени первого казахстанского Олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина. Новое спортивное сооружение КазНУ оснащено современным технологическим оборудованием по очистке и подогреву воды. Кроме того, для комфортных тренировок и достижения результатов в распоряжении у студентов имеются тренажерный и теннисный залы, зона отдыха, гардероб, просторные раздевалки и душевые.

В 2017 году в Карасайском районе Алматинской области открыли уникальный мемориальный комплекс «Батыр бабалар». В экспозиции имеется портретная галерея известных ханов, биев и батыров, прославивших свою землю героическими подвигами, которая дает наглядное представление о знаменитых личностях, вошедших в историю Казахстана.



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