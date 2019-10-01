1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

ИМЕНА





(1878-1956) родился- казахский советский писатель, представитель критического реализма в казахской литературе XХ века, общественный деятель, заслуженный учитель Казахской ССР, организатор новых школ в сёлах.

Родился в Тургайской области (ныне - в Костанайской области). Учился в казахско-русской школе, основанной И. Алтынсариным, на курсах по подготовке учителей начальной школы в Костанае. Преподавал русский язык и литературу казахским детям. В педагогической деятельности следовал методам преподавания И. Алтынсарина.

Первая книга вышла в 1910 году в Казани и называлась «Үлгілі тәржіме» («Образцовый перевод») с переводами басен Ивана Андреевича Крылова и собственные басни. Он также составил учебник для чтения казахских школ «Примерное дитя» по принципу хрестоматии К. Ушинского «Родное слово». В книгу вошли переведенные им басни И. Крылова, легенды, стихи русских писателей педагогов, образцы казахского фольклора, короткие рассказы о природных явлениях и животном мире.

В 1913 году был издан первый казахский роман «Калым». Автор первого казахского романа «Выкуп» (1913), в котором он подверг критике патриархальный быт, угнетение аульной бедноты, бесправное положение женщины. Мемуары «Сбывшиеся мечты» (1951) носящая автобиографический характер, рисует жизнь дореволюционного аула и коренные преобразования в казахской степи за годы Советской власти.

Принимал активное участие в строительстве советской школы в Казахстане, написал много статей по вопросам воспитания и образования подрастающего поколения. Педагогические взгляды отразились в научных статьях «Оқытушының беделді болуының маңызы», «Балаларды мәдениеттілікке тәрбиелеу», «Балаларды оқуға ынталандыру туралы» и др.





назад (1912-1970) родился- казахский государственный деятель, заместитель председателя Совета народных комиссаров Казахской ССР (1945), министр культуры Казахской ССР (1967-1970).

Родился в Тургайской области. Окончил Среднеазиатский планово-экономический институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Трудовая деятельность: директор торгового техникума в Кызыл-Орде (1933-1936); работник народного комиссариата легкой промышленности Казахской ССР (1936-1938); начальник отдела народного комиссариата государственного контроля Казахской ССР (с 1938 года); заместитель народного комиссара ВКП(б) (1941-1942); народный комиссар торговли Казахской ССР (1942-1945); заместитель председателя Совета народных комиссаров Казахской ССР (01.1945-08.1945); первый секретарь Восточно-Казахстанского областного комитета КП(б)К (1945-1948); секретарь ЦК КП(б)К по вопросам пропаганды и агитации (1948-1949); секретарь ЦК КП(б)К (1949-1951); слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1953-1955); секретарь Северо-Казахстанского областного комитета КПК (1955-1959); директор киностудии «Казахфильм» (1959-1960); советник Совета министров Казахской ССР (1960-1961); заместитель, первый заместитель председателя Государственного комитета планирования Совета министров Казахской ССР (с 1961 года); министр культуры Казахской ССР (1967-1970).





назад (1941) родился- государственный деятель Республики Казахстан, первый министр иностранных дел РК после обретения независимости, дипломат.

Родился в Семипалатинске. Окончил Карагандинский политехнический институт (1967), Дипломатическую академию МИД СССР (1980).

Трудовая деятельность: мастер цеха, секретарь комитета комсомола Карагандинского металлургического завода. (1969-1971); первый секретарь Темиртауского горкома ЛКСМ Казахстана, председатель городского Комитета народного контроля, второй секретарь Темиртауского горкома Компартии (1971-1977); слушатель Дипломатической академии МИД СССР (1977-1980); первый секретарь отдела стран Среднего Востока МИД СССР (1980-1981); консул Генерального консульства СССР в Мазари-Шарифе (Афганистан) (1981-1985); советник отдела стран Среднего Востока МИД СССР (1985-1988); советник посольства СССР в Исламской Республике Иран (1988-1991); министр иностранных дел РК (1991-1994); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в США (1994-1996); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Венгерской Республике, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии и Румынии по совместительству (1996-2001); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Люксембурге, Нидерландах, глава представительства при Европейском Союзе в НАТО по совместительству (2001-2003); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Польше (2003-2005); директор Института дипломатии - вице-ректор Академии государственного управления при Президенте РК.





назад (1962) родился- аким Жамбылской области.

Родился в г. Чимкент. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт, зооинженер (1984).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник Казахстанского научно-исследовательского института каракулеводства (1984-1985); старший научный сотрудник Казахстанского научно-исследовательского института животноводства (1988-1991); вице-президент республиканской биржи «Казахстан», председатель правления Ассоциации бирж Средней Азии и Казахстана, президент АО «Электронный супермаркет» (1991-1995); генеральный директор инвестиционной фирмы «Tasmo» (1995-1996); генеральный директор АО «Агро-лизинг» (1996-1999); внештатный советник Премьер-Министра РК (1997-1999); председатель совета Форума предпринимателей Казахстана (03.1999-08.1999); вице-министр сельского хозяйства РК (1999-2002); первый вице-министр сельского хозяйства РК (2002-2005); исполняющий обязанности председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (2003-2004); министр сельского хозяйства РК (2005-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан (2006-2007); председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Оңтүстік» (2007-2009); аким Южно-Казахстанской области (2009-2015); первый заместитель председателя партии «Нур Отан» (2015-2016); заместитель Премьер-Министра РК, министр сельского хозяйства РК (2016-2017).

На занимаемой должности - с января 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010).





назад (1975) родился- заместитель акима г. Шымкент.

Окончил Жамбылский технологический институт, экономика и менеджмент (1997); Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, правоведение (2002); Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, магистр делового администрирования (МВА).

Трудовая деятельность: главный бухгалтер, бухгалтер по спец. счету Тюлькубасской районной санитарно-эпидемиологической станции ЮКО (1993-1996); старший контролер-ревизор управления Комитета финансово-валютного контроля по Тюлькубасскому району ЮКО (1996-1998); старший налоговый инспектор Налогового комитета Министерства финансов РК (1998-1999); сотрудник Комитета по государственному контролю над производством и оборотом подакцизной продукции, начальник управления методологии и анализа департамента непроизводственных платежей МГД РК (1999-2002); заместитель директора департамента регулирования акцизов Министерства финансов РК (2002-2003); руководитель внутреннего аудита, главный аудитор службы внутреннего аудита АО «Торговый дом «КазМунайГаз» (2003-2006); начальник управления администрирования акцизов Налогового комитета МФ РК (2006-2007); председатель Налогового комитета г. Шымкент Южно-Казахстанской области РК (2007-2008); начальник управления Налогового комитета Министерства финансов РК (07.2008-10.2008); заместитель директора ЧУ «Единый центр развития персонала «КазМунайГаз» (2008-2009); советник председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК (2009-2010); управляющий директор по финансовому администрированию «ТОО Bi-Holding» (2011-2013); заместитель председателя правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» (2013-2016); председатель правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» (2016-.2017); председатель наблюдательного совета ТОО «Staier group», член группы наблюдательного Совета компании «Baikadam-Holding» (Астана) (2017-2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.





назад (1977) родился- руководитель управления внутренней политики Акмолинской области.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2000); аспирантуру Института философии и политологии Национальной академии наук РК (2003); Академию государственной службы при Президенте РК (2004).

Трудовая деятельность: разнорабочий, помощник комбайнера, тракторист-машинист (1994); преподаватель Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, ответственный редактор журнала «Известия ЕНУ. Серия «Философия, политология и социология» (2000); главный специалист, и.о. начальника отдела молодежной политики МКИОС РК, начальник информационно-аналитического отдела, начальник отдела по работе с молодежными организациями, информации и анализа Министерства культуры РК (2001-2003); главный эксперт, заведующий сектором социально-политического отдела, заведующий сектором отдела внутренней политики администрации Президента РК (2003-2009); первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала НДП «Hyp Отан» (2009-2012); заместитель председателя Агентства РК по делам религий (2012-2014); председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта РК (2014-2016); председатель Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2016-2017); заведующий сектором администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.