1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день вегетарианства

Впервые этот день был предложен Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году. Спустя год, в 1978 году, идею введения праздника поддержал Международный вегетарианский союз. Всемирный день вегетарианства призван повысить информированность населения планеты о преимуществах вегетарианского образа жизни.

Международный день пожилых людей

Отмечается 1 октября, начиная с 1991 года. Был провозглашён на 45-й сессии Генеральной ассамблеи ООН под названием Международный день престарелых. В дальнейшем в русскоязычных документах ООН было принято название Международный день пожилых людей. Цель проведения этого дня заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, способствовать повышению качества жизни таких людей.

Международный день музыки

Учрежден в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО. Решение о проведении Международного дня музыки было принято на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне в 1973 году. Считается, что одним из инициаторов создания подобного праздника выступил композитор Дмитрий Шостакович. Цель празднования заключается в том, чтобы показать человечеству всю важность и ценность музыки, напомнить о достижениях великих композиторов, которые сквозь века пронесли свою любовь к музыкальному творчеству.

СОБЫТИЯ

В 1718 году был основан Семипалатинск (Семей). Возникшая как пограничная и военно-опорная база Семипалатинская крепость по мере развития превращалась в важный пункт торговли. С самого основания города сюда приезжали для торга калмыки, бухарцы, ташкентцы, кокандцы.

1 октября 1854 года состоялось торжественное открытие Семипалатинской области. Семипалатинск из заштатного города сразу превратился в областной. До 1928 г. Семипалатинск был губернским городом затем окружным. Вначале являлся центром Восточно-Казахстанской области, а с 1939 г. - Семипалатинской.

В 1791 году было основано село Зыряновское. В 1937 году село было переименовано в поселок, в 1941 году поселок был переведен в город районного значения, в 1952 году был отнесен к категории городов областного подчинения, в 2019 году город был переименован в Алтай.

В 1932 году в городе Уральск основан педагогический институт, которому было присвоено имя заместителя наркома просвещения СССР М.Н. Покровского, с 1937 года институт носил имя А.С.Пушкина. В послевоенные годы Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина стал крупным учебным заведением, выпускающим ежегодно более 700 выпускников по 18 специальностям. В мае 1996 года Постановлением Правительства Казахстана Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина преобразован в Западно-Казахстанский гуманитарный университет им. А.С.Пушкина. 14 февраля 2000 года Постановлением Правительства Казахстана был создан Западно-Казахстанский государственный университет, в 2003 году ему присвоено имя Махамбета Утемисова.

В 1945 году поселок Самарканд был выделен из состава пригородной зоны Караганды и преобразован в город Темиртау. В тот период в Темиртау производилась сталь, электрическая и тепловая энергии, карбид кальция, уксусная кислота, цемент и шифер. К началу шестидесятых годов XX века и в последующие годы к ним прибавились синтетический каучук, сортовой прокат, стальной лист, кокс, минеральные удобрения, асбоцементные изделия, стеновые материалы и много другой продукции.

В 1998 году в Астане под девизом «Творческая молодежь - новой столице Казахстана» впервые прошел Республиканский фестиваль юных талантов «Шабыт».

Конкурсанты в возрасте от 16 до 32 лет продемонстрировали свои способности в классической музыке, изобразительном и театральном искусстве, литературе. Особый конкурс был объявлен на лучшую песню об Астане.

В 2009 году Павлодарский государственный педагогический институт (ПГПИ) был принят в ассоциацию образовательных и научных учреждений «Сибирский открытый университет».

Первый в Сибири консорциум университетов объединяет интеллектуальные ресурсы высшего образования региона, ставит своей целью создание единого научно-образовательного пространства на основе современных телекоммуникаций и технологий дистанционного обучения.

В 2011 году в штаб-квартире Международной федерации университетского спорта (FISU) в Брюсселе казахстанская делегация представила заявочную книгу на проведение в Алматы Всемирной зимней универсиады 2017 года, в которой подробно рассказывается о готовности и возможностях дальнейшего развития города с тем, чтобы к сроку проведения Универсиады Алматы мог быть полностью готовым.

Напомним, официальное решение о проведении Универсиады в Казахстане было принято в Брюсселе на голосовании FISU 29 ноября 2011 года. XXVIII Всемирная зимняя Универсиада успешно прошла в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года.

В 2013 году по итогам международной конференции по программе партнерства «Зеленый мост» и международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017», прошедшей в Астане, 8 стран - Казахстан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Монголия, Грузия, Германия и Черногория подписали Хартию о сотрудничестве в рамках программы партнерства «Зеленый мост».

Основное направление программы партнерства «Зеленый мост» - международное сотрудничество для обеспечения «зеленого» экономического роста, посредством передачи технологий, обмена знаниями и обеспечения финансовой поддержки для реализации инвестиционных проектов в Центральноазиатском регионе.

В 2015 году на Аллее звезд в Алматы, расположенной перед входом в ТРЦ MEGA Park, «зажжена» звезда Александра Винокурова. Звезду изготовил известный скульптор Нуркен Даукенов. Она расположена в 1 метре от звезды Ильи Ильина.

Александр Винокуров лично прибыл на церемонию открытия именной звезды, чтобы оставить отпечаток своей ладони и поставить подпись.

В 2015 году Генеральным секретариатом ТЮРКСОЙ совместно с мэрией Бурсы (Турция) был подготовлен и выпущен в свет сборник докладов Международного форума «Культурное наследие тюркского мира и музеи» (Бурса, издание муниципалитета Бурсы).

Сборник представляет собой уникальное издание, собравшее под единой обложкой информацию о музеях Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Гагаузии (Молдова), Башкортостана, Татарстана, Саха (Якутии), Тувы, Хакасии, Крыма, Таджикистана.

В 2016 году в городе Клагенфурте состоялось открытие Почетного консульства Республики Казахстан, деятельность которого будет распространяться на федеральную землю Каринтия.

Глава правительства Каринтии П.Кайзер приветствовал учреждение представительства Казахстана в Клагенфурте и отметил заинтересованность федеральной земли в налаживании сотрудничества с Южно-Казахстанской областью. Он призвал местных предпринимателей рассмотреть возможности сотрудничества с Казахстаном, использовав при этом возможности Почетного консульства для установления контактов и реализации совместных проектов.