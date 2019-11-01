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1 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

1 Ноября 2019 07:00
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1 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный день вегана

Учрежден в 1994 году Луизой Уоллис, президентом и председателем Веганского общества Соединенного Королевства, в честь 50-й годовщины со дня основания сообщества.

Веганство (веганизм) - это самая строгая форма вегетарианства. Она максимально исключает использование продуктов животного происхождения, в том числе молока, яиц и меда.

СОБЫТИЯ

В 1992 году на базе соединений и частей 32-й армии бывшего Туркестанского военного округа создан первый в Казахстане армейский корпус со штабом в Семипалатинске. Позднее на его базе был сформирован Восточный военный округ, реорганизованный 13 ноября 2003 года в ныне действующее Региональное командование «Восток».

В 1996 году в Казахстане было создано и определено единственным государственным научным метрологическим центром - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан».

Основная задача - защита интересов граждан и экономики Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений, обеспечение безопасности и качества отечественной и импортируемой продукции, процессов (работ) и услуг.

В 1997 году в столице Монголии Улан-Баторе состоялась церемония открытия посольства Республики Казахстан. Это единственное представительство Казахстана в этой стране.

В 2005 году в Караганде впервые на пространстве постсоветской Азии прошел I Центрально-азиатский музейный фестиваль «Открытая Азия - открытый музей». В фестивале приняли участие около 30 музеев Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Прошли презентации новейших разработок в области музейной работы, участники фестиваля делились опытом в части внедрения современных методов репрезентации коллекций в музейную практику.

В 2010 году летчик-космонавт, Народный герой Казахстана, генерал-лейтенант авиации РК, председатель Национального космического агентства РК Талгат Мусабаев удостоен высшей награды Франции - ордена Почетного легиона.

Решение о приёме в Почетный легион главы Казкосмоса принято Президентом Французской Республики, вручение ордена состоялось в Париже в дни официального визита Президента Казахстана во Францию.

В 2011 году Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву было присвоено звание почетного доктора Вьетнамского национального университета.

В 2011 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятную золотую монету номинальной стоимостью 50 000 тенге, памятную серебряную монету номинальной стоимостью 5 000 тенге и 500 тенге, а также памятную монету из сплава нейзильбер номинальной стоимостью 50 тенге, посвященных 20-летию независимости Республики Казахстан.

Монеты изготовлены: 50 000 тенге - из золота 999/1000 пробы, диаметр - 100 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 100 штук; 5 000 тенге - из серебра 925/1000, диаметр - 100 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 200 штук; 500 тенге - из серебра 925/1000, масса 31,1 гр., диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 5 000 штук.

В 2012 году в Таразе открыли мемориальную доску на доме, в котором жил «Халық Қаһарманы» Газиз Байтасов.

В митинге в честь памяти и церемонии открытия мемориальной доски Народному герою Газизу Байтасову, героически погибшему 12 ноября 2011 года во время задержания особо опасного вооруженного преступника, приняли участие родные и близкие, коллеги Газиза Байтасова, руководство города.

В 2014 году Казахстан перечислил денежные средства Добровольному многопартнерскому фонду ООН по борьбе с вирусом Эбола, для финансирования деятельности Миссии ООН по борьбе с Эболой. Этот целевой фонд создан в целях поддержки совместных усилий правительств и других партнеров и мобилизации необходимых добровольных взносов по решению проблем, связанных со вспышкой лихорадки Эбола в Западной Африке.

В 2015 году во время церемонии закрытия «ЭКСПО-2015» Милан образно передал эстафету проведения международной специализированной выставки представителям Казахстана. Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017» успешно прошла в Астане летом 2017 года.

В 2016 году Hollywood Boulevard Film Festival признал фильм 19-летнего казахстанца лучшим в номинации «Режиссура». Фильм Айсултана Сеитова «Шакал» победил в категории «Короткий метр».

Короткометражный Фильм «Шакал» - это повествование о нелегкой судьбе парня с окраин Алматы, перед которым встает вопрос выбора: криминальный мир или семья. Драма поднимает такие темы, как жизненные ценности, предательство и показывает суровые реалии.

В 2017 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил премию за борьбу с ядерным оружием Королю Иордании Абдалле II Бен Аль Хусейну.

«Учитывая роль нашего государства, я учредил специальную премию тем, кто отличился в борьбе против ядерного оружия. Премию номер один Казахстан решил присвоить Вам. Это признание ваших заслуг и надежда на то, что Вы, в условиях войны в Сирии, Ираке, продолжите играть миротворческую роль, которая сближает народы», - сказал Глава государства во время встречи в узком составе с Королем Иордании.

В 2017 году по решению генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой казахстанский мегаполис Алматы стал новым членом Сети творческих городов ЮНЕСКО. В настоящее время Сеть насчитывает в общей сложности 180 городов в 72 странах.

Сеть творческих городов ЮНЕСКО призвана развивать международное сотрудничество между городами, готовыми инвестировать в творчество - двигатель устойчивого развития городов, социальной интеграции и расширения влияния культуры в мире.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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