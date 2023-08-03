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    $1 млн за продление контракта недропользования: дело вымогателя передали в суд

    3 Августа 2023, 13:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Алтаева К. по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки, передает МИА «Казинформ».

    «Алтаев. К обвиняется в подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере и в покушении на хищение его денежных средств в сумме 1 млн долларов США путем обмана под предлогом передачи их должностным лицам для продления контракта недропользования на месторождении в Карагандинской области. Обвиняемый Алтаев К. предан суду», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Коррупция Суды Другие государственные органы Борьба с коррупцией
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