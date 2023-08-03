Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

$1 млн за продление контракта недропользования: дело вымогателя передали в суд

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Августа 2023, 13:09
$1 млн за продление контракта недропользования: дело вымогателя передали в суд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Алтаева К. по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки, передает МИА «Казинформ».

«Алтаев. К обвиняется в подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере и в покушении на хищение его денежных средств в сумме 1 млн долларов США путем обмана под предлогом передачи их должностным лицам для продления контракта недропользования на месторождении в Карагандинской области. Обвиняемый Алтаев К. предан суду», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.


Борьба с преступностью   Коррупция   Суды   Другие государственные органы   Борьба с коррупцией  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно