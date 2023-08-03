$1 млн за продление контракта недропользования: дело вымогателя передали в суд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Алтаева К. по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки, передает МИА «Казинформ».

«Алтаев. К обвиняется в подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере и в покушении на хищение его денежных средств в сумме 1 млн долларов США путем обмана под предлогом передачи их должностным лицам для продления контракта недропользования на месторождении в Карагандинской области. Обвиняемый Алтаев К. предан суду», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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