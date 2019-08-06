1 млн тенге за лучшее видео: в Казахстане запустили конкурс для блогеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Года молодежи в Казахстане общественное объединение «A kind heart» запустило конкурс видеоработ на тему: «I’m from Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Поусловиям конкурса, участники должны снять видеоролик о своем родном городе илиселе, показать его достопримечательности, рассказать о любимых местах и о том,почему его стоило бы посетить туристам.

Авторсамого впечатляющего видео получит в качестве приза 1 млн тенге, за второеместо - приз в размере 500 тыс. тенге и за третье место – 300 тыс. тенге. Поитогам конкурса все финалисты смогут заключить контракт с официальным партнеромYouTube в Казахстане и получить консультации от профессионалов по развитиюсвоих каналов.

Цельконкурса видеоработ – развитие видеоблогинга в Казахстане, раскрытие новыхталантов и поддержка талантливой молодежи, формирование интересноговидеоконтента о туризме в Казахстане. Проект реализуется при поддержке НАО«Центр поддержки гражданских инициатив» и Министерства информации иобщественного развития Республики Казахстан.

Торжественнаяцеремония награждения победителей конкурса состоится 24-25 августа на форумеблогеров «Открывая Казахстан», который пройдет в Нур-Султане.

Работыбудут приниматься до 12 августа. В конкурсе могут принять участие граждане,достигшие 18 лет.

Полнаяинформация о конкурсе на сайте https://openqazaqstan.kz/.