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    1 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    1 Мая 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    60 лет назад (1962) родился ОМАРОВ Бауыржан Жумаханулы - Советник Президента Республики Казахстан, ученый-литературовед, известный журналист и публицист, академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

    Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, журналист (1986); Московский международный университет бизнеса и информационных технологий (1998); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист (2006).

    Трудовая деятельность: рабочий ПО «Аралрыбпром» (с 1979 года); художник-ретушер, корреспондент, переводчик, старший корреспондент, заведующий отделом газеты «Лениншіл жас» («Жас алаш») (1986-1994); старший преподаватель Казахского государственного университета (1996); проректор Кзыл-Ординского гуманитарного университета (1996-1997); заместитель акима г. Кызылорды - заместитель председателя административного совета Кызылординской СЭЗ (1997-1998); доцент, старший научный сотрудник Казахского государственного университета (1998-2000); старший научный сотрудник, заведующий отделом Института литературы и искусства АН Казахстана (2000-2003); профессор университета «Кайнар» (2001-2002); профессор Казахского государственного университета (2002-2003); директор департамента по развитию языков Министерства культуры (с 2004 года - Министерства культуры, информации и спорта) Республики Казахстан (2003-2005); председатель Комитета по языкам Министерства культуры, информации и спорта РК (2005-2006); исполнительный директор ТОО «Литер Media» (2006-2007); первый заместитель главного редактора газеты «Астана хабары» (01.2007-05.2007); главный редактор газеты «Айқын» (2007-2008); руководитель аппарата акима Кызылординской области (02.2008-07.2008); генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» (2008-2009); председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2009-2010); председатель Комитета по языкам Министерства культуры РК (2010-2011); заведующий сектором пресс-службы Президента РК; заместитель пресс-секретаря Президента РК (2013-2019); советник Президента Республики Казахстан (с 2019 года).

    Лауреат премии Союза журналистов Казахстана им. Б. Булкашева (1990); обладатель гранта Президента в области СМИ (2007); лауреат международной литературной премии «Алаш» (2011).

    58 лет назад (1964) родился ЖИЛБАЕВ Жанбол Октябрович - председатель правления - ректор Национальной академии имени Ыбырая Алтынсарина.

    Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский педагогический институт, преподаватель начального военного обучения и физического воспитания (1988); Карагандинский учебный центр (институт повышения квалификации) Министерства труда Республики Казахстан, экономист-бухгалтер (1995); Карагандинский филиал гуманитарного университета им. Д.А. Кунаева, юрист (1999).

    Трудовая деятельность: руководитель начальной военной подготовки, директор средней школы № 88 г. Караганды (1988-1993); заведующий Ленинским районным отделом образования г. Караганды (1993-1995); заведующий Карагандинским городским отделом образования (1995-1996); заместитель начальника Карагандинского областного департамента образования (1996-1999); заместитель акима г. Караганды (1999); заведующий Карагандинским городским отделом образования, начальник отдела образования г. Караганды (1999-2010); заместитель начальника департамента юстиции Карагандинской области (2010-2011); начальник управления кадров и собственной безопасности Комитета регистрационной службы и оказанию правовой помощи, заместитель директора департамента аналитики и правовой пропаганды Министерства юстиции РК города Астаны (2011-2012); заместитель акима Карагандинской области (2012-2013); президент Национальной академии им. И. Алтынсарина (2013-2020).

    На занимаемой должности - с ноября 2020 года.

    57 лет назад (1965) родился ШАРИП Амантай Жарылқасынулы - журналист, доктор филологических наук.

    Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, факультет журналистики (1988).

    Трудовая деятельность: стажер-исследователь, ассистент, старший преподаватель, заведующий кафедрой в Казахском национальном университете им. аль-Фараби (1988-1996); проректор Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата (1996-1997); докторант Казахского национального университета им. аль-Фараби (1997-2000); заместитель директора института, заведующий кафедрой, проректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2000-2004); директор Кызылординской областной телерадиокомпании (2004-2005); заместитель председателя АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» (2005-2006); главный научный сотрудник Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова (2007); заместитель председателя Комитета международной информации МИД РК (2007-2008); директор - главный редактор газеты «Астана ақшамы» (2008-2012); директор Института культуры и духовного развития «Алаш» (2012-2016); главный редактор республиканской газеты «Егемен Қазақстан», директор Института культуры и духовного развития «Алаш» при Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева

    Награжден медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); нагрудным знаком «Деятель культуры Республики Казахстан» (2009), премией им. Г. Толмачева «Лучший главный редактор» (2011).

    54 года назад (1968) родился КАРПЛЮК Сергей Алексеевич - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету.

    Родился в г. Костанае. Окончил Ивановский химико-технологический институт, инженер-химик-технолог (1993).

    Трудовая деятельность: главный специалист областного управления промышленности и торговли Костанайской области (1996-1997); начальник отдела энергетического комплекса, химии, машиностроения и связи областного управления промышленности и торговли, начальник отдела департамента экономики, индустрии и торговли, начальник отдела горнодобывающей и машиностроительной промышленности департамента энергетики, промышленности и строительства, заместитель директора департамента энергетики, промышленности и строительства, директор ГУ департамента предпринимательства и промышленности Костанайской области (1997-2008); советник министра индустрии и торговли РК (2009-2010); начальник управления инвестиционных проектов департамента инвестиционной деятельности, заместитель председателя Комитета по инвестициям, заместитель председателя Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК (2010-2014); первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» (06.2014-10.2014); заместитель акима Костанайской области (2014-2020).

    На занимаемой должности - с августа 2020 года.

    48 лет назад (1974) родился БЕГЕНТАЕВ Мейрам Мухаметрахимович - председатель правления - ректор Satbayev University.

    Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, инженер-механик (1996); Павлодарский университет, юрист-правовед (1999).

    Трудовая деятельность: председатель профкома студентов Павлодарского государственного университета (1994-1999); директор академии культуры Павлодарского университета (1999); стажер-исследователь кафедры общественных наук (1999-2000); преподаватель кафедры общественных наук (2000-2001); директор института, начальник управления, директор департамента Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (2001-2004); проректор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (2004-2010); первый проректор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (2010-2012); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2012-2016); заместитель акима Павлодарской области (2016-2019); исполняющий обязанности ректора Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (04.2019-12.2019), ректор Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.

    На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

    47 лет назад (1975) родилась НУСУПОВА Асем Бековна - заместитель акима города Алматы.

    Родилась в г. Алма-Ате. Окончила Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1998), экономика и менеджмент; аспирантуру КазГУ (2000); аспирантуру Московского государственного университета им. М. Ломоносова (2005).

    Трудовая деятельность: ассистент КазГУ (1999-2001); главный эксперт отдела по вопросам экономической безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан (2001-2002); заведующая сектором Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2003); советник министра финансов Республики Казахстан (2003-2005) и по совместительству советник организационно-экспертной группы при Секретариате ЕврАзЭС по формированию Единого экономического пространства (2004 - 2005); советник Премьер-Министра Республики Казахстан, руководитель группы советников Премьер-Министра (03.2005-11.2005); заведующая сводным аналитическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2005-2006); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2006-2008); заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл» (2008-2016); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2016-2019); ответственный секретарь МЗ РК (07.2020-10.2020); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2020-2022).

    На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

    43 года назад (1979) родился КЕНЖЕХАНУЛЫ Рауан - основатель и руководитель компании в сфере электронного образования Bilim Media Group, общественный деятель.

    Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, международные отношения (2001); Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, мастер делового администрирования (2004); Школу управления имени Дж. Кеннеди Центра международных отношений Гарвардского университета США (2011).

    Трудовая деятельность: национальный координатор программы «Дебаты» в национальном дебатном центре (1998-2001); экономический обозреватель, входит в президентский пул журналистов, редактор итоговой аналитической программы «Жеті күн» на телеканале «Хабар» (2001-2004); собственный корреспондент по Российской Федерации агентства «Хабар» (2004-2005); руководитель пресс-службы, заведующий отделом культурно-гуманитарного сотрудничества, второй и первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2005-2006); директор Мангистауского областного филиала республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» (2006-2008); советник акима Мангистауской области по общественно-политическим вопросам (2008-2009); преподаватель департамента лингвистики Гарвардского университета (2010-2011); основал компанию в сфере электронного обучения для средней школы Bilim Media Group и ОФ «WikiBilim» (2011-2014); заместитель акима Кызылординской области по идеологическим вопросам (2014-2016); исполнительный директор ОФ «Ұлттық аударма бюросы» (Национальное бюро переводов) (с 2017 года).

    За вклад в развития и продвижения сообщества Википедии на казахском языке в 2011 году на ежегодной международной конференции «Фонда Викимедиа» был награждён персональной премией основателя всемирной онлайн энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлса и назван Википедистом года (Wikipedian of the Year). Премия вручалась впервые.

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