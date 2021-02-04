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    05:12, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    1 марта заканчивается регистрация автомобилей из Армении

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 марта т.г. заканчивается предельный срок регистрации транспортных средств из Республики Армения. Оформлению подлежат автомобили, ввезенные на территорию Казахстана до 1 февраля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    В Нур-Султане регистрацию автотранспортного средства автовладельцы могут произвести в здании Специализированного ЦОНа по адресу: г. Нур-Султан, ул. 20-40 с понедельника по субботу в период времени с 09.00 до 16.30 часов.

    Также с 3 февраля 2021 года начал функционировать Испытательный центр АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» г.Нур-Султана по прохождению протоколов безопасности транспортных средств (переоборудованные автомобили, с перенесенным органам управления с правостороннего на левосторонний). В Испытательный центр автовладельцы могут обратиться по адресу шоссе Алаш 1 «А» или позвонить по телефону: 8 (717)2 25-14-47. Режим работы центра с понедельника по пятницу в период времени с 09.00 до 19.00 часов, в субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов.

    Автотранспортное средство должно соответствовать СТРК 1418-2018 и техническому регламенту Таможенного союза 08/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».


    Теги:
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