1 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

92 года назад (1931-1999) родился ЖОЛДАСБЕКОВ Умирбек Арысланович - советский и казахстанский учёный-механик, академик АН КазССР, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии КазССР, заслуженный деятель науки КазССР, государственный и общественный деятель.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета.

Ассистент, старший преподаватель, декан Казахского химико-технологического института в Чимкенте (1954-1958); аспирант, ассистент Московского текстильного института (1958-1962); старший преподаватель, доцент кафедры технологии машиностроения, заведующий кафедрой теории механизмов и машин, декан факультета автоматики и вычислительной техники (1962-1964); проректор Казахского политехнического института (1964-1970); ректор Казахского государственного университета (1970-1986); заведующий кафедрой прикладной механики КазГУ (1986-1988); заведующий лабораторией, почётный директор Института механики и машиноведения Национальной академии наук Республики Казахстан (1988-1994); председатель Комитета по науке, образованию и новым технологиям Верховного Совета Республики Казахстан (1994-1995); основатель и первый президент Инженерной академии, депутат Мажилиса Парламента Казахстана (с 1995 года).

Создатель научной школы механиков в Казахстане. Автор более 380 научных работ, из них 14 монографий, 24 учебных пособия, 102 изобретения СССР и 10 зарубежных патентов.

64 года назад (1959) родился АМРЕЕВ Багдад Култаевич - президент Тюркского инвестиционного фонда.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Таджикский государственный университет, арабист-востоковед (1982).

Трудовая деятельность: референт-переводчик ВО «Главзарубежводстрой» в Йемене (1980); референт-переводчик представительства СССР в Сирии (1982-1985); преподаватель арабского языка и литературы Казахского государственного университета (1985-1988); переводчик представительства СССР в Ираке (1988-1990); старший преподаватель кафедры арабской филологии Казахского государственного университета (1991-1992); первый секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника управления стран Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК (1992-1994); начальник управления стран Ближнего, Среднего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК (1994-1996); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Саудовской Аравии (1996-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Омане, Бахрейне и Кувейте по совместительству (1998-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ОАЭ по совместительству (2000-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Арабской Республике Египет, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Сирийской Арабской Республике, Ливанской Республике, Королевстве Марокко, Иорданском Хашимитском Королевстве, Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии (с 05.2003, по совместительству) (2002-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Турецкой Республике (2008-2010); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Албания по совместительству (2008-2010); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Исламской Республике Иран (2011-2018); генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (2018-2021); генеральный секретарь Организации тюркских государств (2021-2022).

На занимаемой должности - с ноября 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2003); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Астана» (2002), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл».

51 год назад (1972) родился АКТАНОВ Кайрат Михайлович - первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК - начальник главного штаба.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Военный институт пограничных войск (1997); Национальный университет обороны имени Первого Президента - лидера нации (2005); Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2012).

Трудовая деятельность: командир Алматинского полка (в/ч 7552) (2006); командир Петропавловского соединения внутренних войск (в/ч 6637) (2009); командир Уральского соединения внутренних войск (в/ч 5515) (2012); командующий регионального командования «Батыс» внутренних войск МВД РК (2013-2014); командующий региональным командованием «Батыс» Национальной гвардии РК (2014-2017); командующий региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии РК (2017-2019); командующий региональным командованием «Шығыс» Национальной гвардии РК (05.2019-11.2019); первый заместитель начальника главного штаба главного командования Национальной гвардии РК (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Даңқ» ІІ степени; 9 медалями Республики Казахстан.

50 лет назад (1973) родился КАЛИЕВ Талгат Бегимович - директор Института прикладных этнополитических исследований.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова, инженер-механик (1997), аспирантуру Института философии РАН (г. Москва), кандидат политических наук (2013).

Трудовая деятельность: инженер по ТБ КСП «Бостандык» (1997-1998), корреспондент газеты «Студент», внештатный корреспондент газеты «Время» (1999-2000), собственный корреспондент «НП» в Астане, заведующий корпунктом «НП», заместитель главного редактора газеты «Новое поколение» (2000-2004), директор дирекции информационно-аналитических программ РТРК «Казахстан» (2004-2006), советник министра внутренних дел по связям с общественностью (2006-2007), заместитель председателя Комитета международной информации МИД РК (2007-2008), советник Посольства РК в АР (2008), советник первого заместителя председателя НДП «Нур Отан» (2008-2009), директор «Researching&Communication Agency» (2009-2017); директор научно-исследовательского центра «Молодежь» (2017-2019); директор Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

43 года назад (1980) родился ЛАСТАЕВ Талгат Тлеубекович - председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, факультет истории, международных отношений и права (2001); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте, политология; программу Государственной политики и менеджмента Сэнсфордской школы государственной политики Университета Дьюк (США), степень магистра политологии; Национальный авиационный университет (г. Киев, Украина), организация перевозок и управление на воздушном транспорте.

Трудовая деятельность: кредитный менеджер Восточно-Казахстанского областного филиала ОАО «Казагропромбанк», ведущий специалист кредитного отдела филиала ОАО «НУРБАНК» в Усть-Каменогорске (2000-2002); вице-президент ОАО «Костанай птица» (2002-2007); директор ТОО «Черемшанская птицефабрика плюс» (2007-2008); начальник управления контроля качества Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2008-2009); заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстана (2009-2014); заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2017); председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден медалями «10 жыл Астана» (2008), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019); Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан, министра транспорта и коммуникаций РК.



