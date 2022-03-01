1 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

(1931-1999) родился- советский и казахстанский учёный-механик, академик АН КазССР, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии КазССР, заслуженный деятель науки КазССР, государственный и общественный деятель.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета.

Ассистент, старший преподаватель, декан Казахского химико-технологического института в Чимкенте (1954-1958); аспирант, ассистент Московского текстильного института (1958-1962); старший преподаватель, доцент кафедры технологии машиностроения, заведующий кафедрой теории механизмов и машин, декан факультета автоматики и вычислительной техники (1962-1964); проректор Казахского политехнического института (1964-1970); ректор Казахского государственного университета (1970-1986); заведующий кафедрой прикладной механики КазГУ (1986-1988); заведующий лабораторией, почётный директор Института механики и машиноведения Национальной академии наук Республики Казахстан (1988-1994); председатель Комитета по науке, образованию и новым технологиям Верховного Совета Республики Казахстан (1994-1995); основатель и первый президент Инженерной академии, депутат Мажилиса Парламента Казахстана (с 1995 года).

Создатель научной школы механиков в Казахстане. Автор более 380 научных работ, из них 14 монографий, 24 учебных пособия, 102 изобретения СССР и 10 зарубежных патентов.

назад (1959) родился- генеральный секретарь Организации тюркских государств.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Таджикский государственный университет, арабист-востоковед (1982).

Трудовая деятельность: референт-переводчик ВО «Главзарубежводстрой» в Йемене (1980); референт-переводчик представительства СССР в Сирии (1982-1985); преподаватель арабского языка и литературы Казахского государственного университета (1985-1988); переводчик представительства СССР в Ираке (1988-1990); старший преподаватель кафедры арабской филологии Казахского государственного университета (1991-1992); первый секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника управления стран Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК (1992-1994); начальник управления стран Ближнего, Среднего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК (1994-1996); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Саудовской Аравии (1996-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Омане, Бахрейне и Кувейте по совместительству (1998-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ОАЭ по совместительству (2000-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Арабской Республике Египет, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Сирийской Арабской Республике, Ливанской Республике, Королевстве Марокко, Иорданском Хашимитском Королевстве, Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии (с 05.2003, по совместительству) (2002-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Турецкой Республике (2008-2010); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Албания по совместительству (2008-2010); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Исламской Республике Иран (2011-2018); генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (2018-2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2003); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Астана» (2002), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл».

назад (1973) родился- директор Института прикладных этнополитических исследований.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова, инженер-механик (1997), аспирантуру Института философии РАН (г. Москва), кандидат политических наук (2013).

Трудовая деятельность: инженер по ТБ КСП «Бостандык» (1997-1998), корреспондент газеты «Студент», внештатный корреспондент газеты «Время» (1999-2000), собственный корреспондент «НП» в Астане, заведующий корпунктом «НП», заместитель главного редактора газеты «Новое поколение» (2000-2004), директор дирекции информационно-аналитических программ РТРК «Казахстан» (2004-2006), советник министра внутренних дел по связям с общественностью (2006-2007), заместитель председателя Комитета международной информации МИД РК (2007-2008), советник Посольства РК в АР (2008), советник первого заместителя председателя НДП «Нур Отан» (2008-2009), директор «Researching&Communication Agency» (2009-2017); директор научно-исследовательского центра «Молодежь» (2017-2019); директор Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

назад (1976) родился- общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая; Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовая деятельность: журналист, главный редактор редакции молодежных программ ТРК «31 канал» (1994-1997); генеральный директор ТОО «Х-телевижн» (1997-1999); актер телесериалов «Перекресток», «Детки» Агентства «Хабар», советник председателя партии РПП «Отан» по вопросам молодежной политики (1999); руководитель молодежного проекта «Звездопад.kz», ТРК «Шахар» (1994-2001); первый заместитель председателя Республиканского совета молодежного крыла «Жас Отан», руководитель Республиканского штаба молодежного крыла «Жас Отан» (с 2001 года); депутат III созыва Мажилиса Парламента РК, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2004-2007); депутат IV созыва Мажилиса Парламента РК, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию, сопредседатель Комиссии по вопросам науки, образования, культуры и молодежной политики социального Совета фракции НДП «Нур Отан» в Парламенте РК (2007-2011); советник председателя Агентства по делам спорта и физической культуры РК (2012-2013); депутат V созыва Мажилиса Парламента РК, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2013-2016); советник по туризму министра по инвестициям и развитию РК.

Награжден юбилейными медалями «Астана 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне 15 жыл» (2007), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).

назад (1980) родился- председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, факультет истории, международных отношений и права (2001); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте, политология; программу Государственной политики и менеджмента Сэнсфордской школы государственной политики Университета Дьюк (США), степень магистра политологии; Национальный авиационный университет (г. Киев, Украина), организация перевозок и управление на воздушном транспорте.

Трудовая деятельность: кредитный менеджер Восточно-Казахстанского областного филиала ОАО «Казагропромбанк», ведущий специалист кредитного отдела филиала ОАО «НУРБАНК» в Усть-Каменогорске (2000-2002); вице-президент ОАО «Костанай птица» (2002-2007); директор ТОО «Черемшанская птицефабрика плюс» (2007-2008); начальник управления контроля качества Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2008-2009); заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстана (2009-2014); заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2017); председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден медалями «10 жыл Астана» (2008), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019); Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан, министра транспорта и коммуникаций РК.