1 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День благодарности в Казахстане

Праздник установлен указом Президента Республики № 173 от 14 января 2016 года. Этим же документом утверждена и дата его официального ежегодного празднования.

День благодарности - день выражения благодарности казахской земле и народу, приютившему тысячи представителей различных этносов, вынужденных переселиться в Казахстан в результате политики тоталитарного режима.

Всемирный день комплиментов

Идея учреждения праздника - спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, тёплым, по-доброму запоминающимся и сближающим.

Комплимент считается простым, но в то же время мощным средством для установления хороших отношений. Одного удачного комплимента бывает достаточно, чтобы поднять настроение собеседнику и повысить его самооценку, а также чтобы вовремя разрядить обстановку и даже повлиять на личную или профессиональную жизнь.

Для того, чтобы принять участие во Всемирном дне комплиментов, вовсе не обязательно покупать подарки и открытки. Все, что требуется, - это сделать несколько искренних и прочувствованных комплиментов тем, кто вас окружает.

Всемирный день гражданской обороны

Посвящается основанию в 1931 году Ассоциации женевских зон - «зон безопасности». Отмечается в государствах-участниках Международной организации гражданской обороны (МОГО). Праздник введен в 1990 году с целью пропаганды знаний о гражданской обороне, а также повышения престижа национальных служб спасения. Датой празднования выбран день вступления в силу Устава МОГО.

День «Ноль дискриминации»

Отмечается ежегодно по решению ООН с 2014 года. Инициатором учреждения Дня борьбы с дискриминацией выступили руководители ЮНЭЙДС - Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД. Чтобы остановить распространение ВИЧ и победить эпидемию СПИДа, необходимо повышать осведомленность общественности о ВИЧ/СПИДе и бороться с дискриминацией людей, живущих с этим вирусом.

СОБЫТИЯ

В 1972 году был создан один из крупнейших многопрофильных университетов Казахстана - Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

Открытый в далекие 30-е годы учительский институт, преобразованный впоследствии в педагогический университет, стал единственным вузом Центрального Казахстана, готовившим педагогические кадры для учебных заведений не только Карагандинской области, но также Целиноградской, Кокчетавской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей.

В 1993 году в Алматы улице Космонавтов было присвоено имя Ахмета Байтурсынова - казахского общественного и государственного деятеля, просветителя, учёного-лингвиста, литературоведа, тюрколога, переводчика, педагога. Репрессирован в 1937 году.

В 1995 году в целях укрепления общественной стабильности и межнационального согласия в Республике Казахстан как консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан образована Ассамблея народа Казахстана.

Целью ассамблеи является оказание содействия Президенту Республики Казахстан в его деятельности как гаранту соблюдения прав и свобод граждан Казахстана независимо от их расовой, национальной, социальной принадлежности, вероисповедания и убеждений.

В 1995 году в своей резиденции Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил Золотую Звезду и свидетельство о присвоении звания «Халық Қаhарманы» первому казахскому космонавту Токтару Аубакирову. Такие же награды получили космонавты Талгат Мусабаев и Юрий Маленченко, которым одновременно были вручены удостоверения о присвоении звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы».

Выступивший от имени награжденных Талгат Мусабаев передал Нурсултану Назарбаеву побывавшие в космосе Государственный флаг страны и капсулу с землей Казахстана.

В 1999 году по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была создана Республиканская партия «Отан», объединившая впоследствии несколько партий и переименованная 22 декабря 2006 года на внеочередном X съезде в Народно-демократическую партию «Нур Отан». 18 октября 2013 года Народно-демократическая партия «Нур Отан» была переименована в партию «Нур Отан».

В 2005 году в Корейском университете зарубежных исследований (Республика Корея) впервые открылось отделение казахского языка. Первым преподавателем стал Сон Ен Хун, который в течение шести лет изучал казахский язык. В дальнейшем, по мере расширения отделения, из Казахстана для работы были привлечены преподаватели культуры и истории республики.

Это отделение было создано в соответствии с соглашением о научном обмене между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Корейским университетом зарубежных исследований, подписанным в апреле 2003 года.

В 2010 году впервые в Астане был открыт диссертационный совет по защите докторских диссертаций при Институте истории государства. С тех пор докторские диссертации можно защитить по двум историческим специальностям - «Отечественная история (история РК) и историография», «Источниковедение и методы исторического исследования».

В 2010 году в Варшаве начала работу новая организация «Казахская юрта», основанная польским дипломатом и общественным деятелем, экс-послом Республики Польша в Республике Казахстан (2003-2006), председателем правления польской неправительственной организации «Мой Казахстан» Владыславом Соколовским.

Деятельность организации «Казахская юрта» имеет целью дальнейшее развитие культурно-гуманитарных связей и делового сотрудничества между Казахстаном и Польшей.

В 2012 году факультетом международных отношений Казахского национального университета имени аль-Фараби совместно с департаментом общественной информации Организации Объединенных Наций была впервые проведена Алматинская международная модель ООН, являющаяся глобальным студенческим проектом. Ее участниками стали более 100 студентов из различных вузов Алматы, а также более 15 иностранных студентов из Таджикистана, Китая, Южной Кореи, Ирана, Пакистана, Афганистана, Индии, Туркменистана.

В 2013 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятную монету номиналом 50 тенге, посвященную 100-летию со дня рождения казахского композитора, дирижёра, педагога и общественного деятеля Мукана Тулебаева.

Монета изготовлена из сплава нейзильбер, диаметр - 31 мм, масса - 11,17 гр., тираж – 100 тысяч штук.

В 2016 году Республика Казахстан внедрила государственную автоматизированную информационную систему экстренного вызова при авариях и катастрофах на базе технологий GPS/ГЛОНАСС, UMTS/GSM (ЭВАК).

Система ЭВАК - спутниковый проект, обеспечивающий вызов экстренных оперативных служб в случаях дорожно-транспортных и иных происшествий на автомобильных дорогах.

В 2017 году Discovery Networks CEEMEA, подразделение вещательной компании Discovery Communications, в партнерстве с АО «Казтелерадио», национальным оператором Республики Казахстан в области телерадиовещания, совместно запустили в Казахстане новый канал - Discovery Showcase HD.

Discovery Showcase HD первым из иностранных каналов предложил аудитории Республики Казахстан возможность смотреть любимые шоу в HD-формате на государственном языке.

В 2018 году Международная тюркская академия (TWESCO) объявила 2018 год «Годом Магжана». Такое решение было принято в честь 125-летия великого поэта Магжана Жумабаева, чье творчество является общим достоянием тюркского мира.

Кроме того, академия объявила 2018 год «Годом Марджани» - в честь 200-летия Шигабутдина Марджани, духовного учителя деятелей Алаша.

В 2019 году в городе Туркестане на территории Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет-Султан», на левом берегу реки Карашык, археологи нашли печи для обжига кирпича из глины. Предположительно они относятся к XIV веку. Здесь же обнаружена печь для выплавки цветных металлов (городище Карашык-1), относящаяся к античной эпохе. Археологи, проводившие исследования, обнаружили также места для сушки кирпича.

В 2021 году в Казахстане запустили социальный, волонтерский проект «Шын жүректен»: Jurekten.kz, на страницах которого жители нашей страны смогут сказать «спасибо» людям, которые этого достойны. Для этого достаточно зайти на сайт и отправить письмо с благодарностью. Адресатом теплых слов может быть любой человек: родители, первый учитель, врач или незнакомые люди.

«Для человека сказать «спасибо» ничего не стоит, но тем, кому оно сказано, будет приятно. Мы переживаем уникальный период, где трудности и ограничения в связи с пандемией стали по-разному влиять на самочувствие наших соотечественников, и наш проект - это призыв выразить благодарность, чтобы кто-то услышал «спасибо» от чистого сердца», - говорит исполнительный продюсер компании Black & White Production, руководитель проекта Адина Хамар.