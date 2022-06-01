1 Июня 2022 08:00

1 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1940-2010) родился- основатель казахского театроведения и театральной критики, учёный-литературовед, писатель.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил отделение журналистики филологического факультета (1963), аспирантуру (1966) и докторантуру (1972) Казахского государственного университета.

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш») в Северо-Казахстанской, Кокшетауской, Павлодарской, Целиноградской, Костанайской областях (1962-1965), работал в Союзе писателей Казахстана (1966-1968); доцент, профессор, декан филологического факультета КазГУ (1968-1986); преподаватель Литературного института (г. Москва) (1980-1984); главный редактор «Казахской энциклопедии» (1986-1996); профессор КазГУ (1997-2000); возглавлял кафедру казахской литературы Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2000-2010).

Автор свыше 30 научных и художественных книг, а также около 250 научных статей, около 800 опубликованных научно-критических статей (1961-2009). Отдельные работы были изданы во Франции, Турции, Индии, Корее, Китае и других странах.

Перу академика Р. Нургалиева принадлежат фундаментальные монографические исследования по истории казахского театра и драматургии. Последние годы посвятил глубокому, всестороннему исследованию бесценного вклада деятелей движения «Алаш» в казахскую культуру и литературу, формированию на их деятельность целостного концептуального взгляда. Одним из первых обратился к произведениям репрессированных писателей: А. Байтурсынова, М. Дулатова, Ж. Аймауытова, И. Джансугурова, Б. Майлина. Переводил на казахский язык произведения Л.Н. Толстого, Н. Погодина, А. Кешокова, Н. Брагиной, эстонских авторов. Под его научным руководством вышла «Краткая энциклопедия Казахской ССР» и «Детская энциклопедия». Руководил группой ученых при создании энциклопедии «Абай».

назад (1950) родился- казахский певец, педагог-профессор, лауреат Государственный премии Республики Казахстана, лауреат премии Ленинского комсомола.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахскую эстрадную студию (1969). Его преподавателем был знаменитый певец, лауреат Государственной премии, народный артист КазССР Жусупбек Елебеков.

Трудовая деятельность: солист ансамбля «Гүлдер», преподаватель студии эстрадного и циркового искусства (1969-1988); старший преподаватель Алматинской консерватории, доцент, заведующий кафедрой (1988-1995); директор Республиканского колледжа эстрадного и циркового искусства (с 1997 года).

Выступал с концертной программой в США, Японии, Германии, Франции, Испании, Италии, Турции, Китае и других странах.

Награжден орденами «Парасат» (2006), «Достық» II степени (2013); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Ветеран труда» Республики Казахстана (2015); нагрудными знаками «Почётный работник образования Республики Казахстан», «Отличник образования Республики Казахстан», «Алтын барыс». Удостоен почетных званий «Заслуженный артист Казахской ССР», «Народный артист Казахской ССР», «Лучший преподаватель высших учебных заведений Республики Казахстан».

назад (1962) родился- государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, экономист (1988); Казахский государственный юридический университет, юрист (1999).

Трудовая деятельность: чабан комсомольско-молодежной бригады чабанов совхоза «Нарынский» Аягузского района (1979); рабочий строительного участка совхоза «Нарынский» Аягозского района (1982-1984); экономист Алматинского электротехнического завода (1988-1990); главный бухгалтер, вице-президент по финансам АО «Сары-Арка» (1990-2004); заместитель директора, главный бухгалтер ТОО «Сарыарка-Алуан» (2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2016-2021).

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Содружество» (2011); медалями «Шапағат» (2003), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Почетный гражданин Аягозского района ВКО. Меценат образования (2008).

назад (1963) родился- председатель Ревизионной комиссии по городу Нур-Султану.

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский учетно-экономический техникум, бухгалтер (1981); Ярославское высшее военное финансовое училище им. А.В. Хрулева, экономист-финансист (1987); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист (2001).

Трудовая деятельность: бухгалтер совхоза (1981-1987); старший кассир учреждения Госбанка танковой армии, старший, главный бухгалтер учреждения Госбанка мотострелковой дивизии ГСВГ-ЗГВ (1987-1992); заместитель главного бухгалтера - начальник операционной группы полевого учреждения Центробанка Российской Федерации (1992-1993); помощник начальника отделения Ильичевского РВК (1993); начальник отделения финансового и пенсионного обеспечения Павлодарского областного военного комиссариата (1993-1998); заместитель начальника, начальник управления организационно-планового, денежного довольствия, бухучета и отчетности, заместитель начальника департамента экономики и финансов Минобороны Республики Казахстан (1998-2000); начальник департамента экономики и финансов (2000-2009); начальник департамента финансового обеспечения Минобороны Республики Казахстан (2009-2013); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2013-2014); член Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2014-2018); председатель Ревизионной комиссии по городу Астане (2018-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденом «Айбын» 2-й степени (2007); одиннадцатью медалями.

назад (1971) родился- председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Родился в г. Талдыкоргане Алматинской области. Окончил Казахский институт сельского хозяйства, инженер лесного хозяйства; Гуманитарный институт им. Д. Кунаева, юрист.

Трудовая деятельность: ведущий инженер отдела животноводства производственного объединения Талдыкорганского лесного хозяйства (1994-1996); помощник акима г. Талдыкоргана (1997-1999); главный специалист, начальник отдела аппарата акима Жамбылской области (1999-2003); начальник управления государственных закупок Жамбылской области (2003-2004); председатель ОАО «Жигер» г. Алматы (2004-2010); заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области (2010-2013); аким Ескельдинского района Алматинской области (2013-2016); депутата Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по финансам и бюджету (2016-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

назад (1973) родился- судья Алматинского городского суда.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Талдыкорганский юридический институт, юрист (1998).

Трудовая деятельность: рабочий крестьянского хозяйства «Толеби» ЮКО (1992-1994); судебный исполнитель Толебиского народного суда ЮКО (1994-1995); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела регистрации юридических лиц управления юстиции ЮКО (1995-1997); ведущий специалист-консультант отдела организации работы судов (07.1997-10.1997); ведущий специалист-консультант управления юстиции - директор департамента судебных исполнителей ЮКО (1997-1998); начальник отдела регистрации юридических лиц управления юстиции ЮКО (1998-1999); начальник отдела регистрации юридических лиц управления юстиции г. Алматы (1999-2000); начальник, заместитель начальника управления юстиции Алматинской области (2000-2002); судья специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы (2002-2005); председатель Абайского районного суда г. Шымкент (2005-2008); председатель специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области (2008-2009); начальник отдела, начальник управления, заместитель начальника департамента генеральной прокуратуры РК (2009-2011); заместитель прокурора г. Астаны (2011-2014); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского областного суда (2014-2015); судья Верховного суда РК (2015-2017); председатель Южно-Казахстанского областного суда (2017-2018); председатель Туркестанского областного суда (2018-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.

назад (1983) родился- президент (председатель правления) НАО «Университет Нархоз».

Родился в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, юрист (2004, магистратура 2006); обладатель Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» (2007-2012); Вроцлавский университет (Польша), докторантура

Трудовая деятельность: юрисконсульт ТОО «Юридическая фирма «Қорғау», г. Усть-Каменогорск (2003-2004); помощник адвоката ВК коллегии адвокатов, г. Усть-Каменогорск (2004-2005); юрисконсульт ТОО «Юридическая фирма Бона Фиде», г. Усть-Каменогорск (2006-2007); юрисконсульт ТОО «Ульба-Фтор Комплекс», дочерняя компания АО «УМЗ» АО «НК Каз Атом Пром», г. Усть-Каменогорск (2007-2009); преподаватель Вроцлавского университета по Международному праву и праву Европейского Совета (2009-2012); заведующий кафедрой международного права, КазГЮУ, г. Астана (2012-2015); заместитель председателя правления - директор Академии фундаментальных и прикладных наук имени С. Зиманова (проректор по научной работе), КазГЮУ (2015-2018); провост - директор Академии правовых и экономических исследований им. С. Зиманова Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева (2018-2019); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

32 года назад (1990) родился- шеф протокола Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

Родился в Костанайской области. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) (2012); Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2014).

Трудовая деятельность: работа в различных структурах РГП «Дирекция административных зданий Администрации Президента и правительства Республики Казахстан» Управления делами Президента (2012-2013); работа в отделе официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан (2014-2018); советник управляющего делами Президента (2018-2019); заместитель шефа протокола Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2019-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.