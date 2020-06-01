1 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
80 лет назад (1940-2010) родился НУРГАЛИЕВ Рымгали Нургалиевич - основатель казахского театроведения и театральной критики, учёный-литературовед, писатель.
Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил отделение журналистики филологического факультета (1963), аспирантуру (1966) и докторантуру (1972) Казахского государственного университета.
Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш») в Северо-Казахстанской, Кокшетауской, Павлодарской, Целиноградской, Костанайской областях (1962-1965), работал в Союзе писателей Казахстана (1966-1968); доцент, профессор, декан филологического факультета КазГУ (1968-1986); преподаватель Литературного института (г. Москва) (1980-1984); главный редактор «Казахской энциклопедии» (1986-1996); профессор КазГУ (1997-2000); возглавлял кафедру казахской литературы Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2000-2010).
Автор свыше 30 научных и художественных книг, а также около 250 научных статей, около 800 опубликованных научно-критических статей (1961-2009). Отдельные работы были изданы во Франции, Турции, Индии, Корее, Китае и других странах.
Перу академика Р. Нургалиева принадлежат фундаментальные монографические исследования по истории казахского театра и драматургии. Последние годы посвятил глубокому, всестороннему исследованию бесценного вклада деятелей движения «Алаш» в казахскую культуру и литературу, формированию на их деятельность целостного концептуального взгляда. Одним из первых обратился к произведениям репрессированных писателей: А. Байтурсынова, М. Дулатова, Ж. Аймауытова, И. Джансугурова, Б. Майлина. Переводил на казахский язык произведения Л. Н. Толстого, Н. Погодина, А. Кешокова, Н. Брагиной, эстонских авторов. Под его научным руководством вышла «Краткая энциклопедия Казахской ССР» и «Детская энциклопедия». Руководил группой ученых при создании энциклопедии «Абай».
70 лет назад (1950) родился БАЙБОСЫНОВ Кайрат Ауекенович - казахский певец, педагог-профессор, народный артист Казахской ССР (1990), заслуженный артист Казахской ССР (1985), лауреат Государственный премии Республики Казахстана (2000), лауреат премии Ленинского комсомола (1980).
Родился в Карагандинской области. Окончил Казахскую эстрадную студию (1969). Его преподавателем был знаменитый певец, лауреат Государственной премии, народный артист КазССР Жусупбек Елебеков.
Трудовая деятельность: солист ансамбля «Гүлдер», преподаватель студии эстрадного и циркового искусства (1969-1988); старший преподаватель Алматинской консерватории, доцент, заведующий кафедрой (1988-1995); директор Республиканского колледжа эстрадного и циркового искусства (с 1997 года).
Выступал с концертной программой в США, Японии, Германии, Франции, Испании, Италии, Турции, Китае и других странах.
Награжден орденами «Парасат» (2006), «Достық» II степени (2013); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Ветеран труда» Республики Казахстана (2015).
58 лет назад (1962) родился САБИЛЬЯНОВ Нуртай Салихулы - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию.
Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, экономист (1988); Казахский государственный юридический университет, юрист (1999).
Трудовая деятельность: чабан комсомольско-молодежной бригады чабанов совхоза «Нарынский» Аягузского района (1979); рабочий строительного участка совхоза «Нарынский» Аягозского района (1982-1984); экономист Алматинского электротехнического завода (1988-1990); главный бухгалтер, вице-президент по финансам АО «Сары-Арка» (1990-2004); заместитель директора, главный бухгалтер ТОО «Сарыарка-Алуан» (2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2012-2016).
На занимаемой должности - с марта 2016 года.
Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Содружество» (2011); медалями «Шапағат» (2003), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Почетный гражданин Аягозского района ВКО. Меценат образования (2008).
57 лет назад (1963) родился БОПАЗОВ Марат Дарибекович - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.
Родился в Талдыкорганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, горный инженер (1985); Жетысуйкий государственный университет им. И. Жансугурова, юриспруденция (2006).
Трудовая деятельность: преподаватель горного дела и бурения Семипалатинского геологоразведочного техникума; мастер Талдыкорганского областного управления «Облводоканал» (1989-1993); главный специалист аппарата главы Талдыкорганской городской администрации, заместитель управляющего Талдыкорганского управления строительства и благоустройства городской администрации (1994-1998); начальник Талдыкорганского городского коммунального предприятия «Коммунальник» (1998-1999); секретарь Талдыкорганского городского маслихата (1999-2016).
На занимаемой должности - с марта 2016 года.
49 лет назад (1971) родился КЫЛЫШБАЕВ Нурлан Наурызович - депутата Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету.
Родился в г. Талдыкорган Алматинской области. Окончил Казахский институт сельского хозяйства, инженер лесного хозяйства; Гуманитарный институт им. Д. Кунаева, юрист.
Трудовая деятельность: ведущий инженер отдела животноводства производственного объединения Талдыкорганского лесного хозяйства; помощник акима г. Талдыкорган; главный специалист, начальник отдела аппарата акима Жамбылской области; начальник управления государственных закупок Жамбылской области; председатель ОАО «Жигер» г. Алматы; заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области (2011-2013); аким Ескельдинского района Алматинской области (2013-2016).
На занимаемой должности - с июля 2016 года.
47 лет назад (1973) родился ФАЙЗУЛЛИН Ерлан Жумасеитович - начальник департамента полиции Карагандинской области.
Родился в Тургайской (ныне - Костанайской) области. Окончил Костанайский юридический институт МВД РК (2000).
Трудовая деятельность: оперуполномоченный ОУР ОВД г. Костанай (1997-2000); старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска ОВД г. Костанай (2000-2003); заместитель начальника по оперативной работе районного отдела полиции Федоровского РОВД (2003-2008); начальник Федоровского РОВД (2008-2012); заместитель начальника ДВД Костанайской области, директор департамента оперативно-розыскной деятельности службы экономического расследования Министерства финансов РК (2012-2018); первый заместитель начальника ДП Карагандинской области (2018-2019).
На занимаемой должности - с мая 2019 года.
47 лет назад (1973) родился БАРАТБЕКОВ Талгат Кожанович - председатель Туркестанского областного суда.
Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Талдыкорганский юридический институт, юрист (1998).
Трудовая деятельность: рабочий крестьянского хозяйства «Толеби» ЮКО (1992-1994); судебный исполнитель Толебиского народного суда ЮКО (1994-1995); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела регистрации юридических лиц управления юстиции ЮКО (1995-1997); ведущий специалист-консультант отдела организации работы судов (07.1997-10.1997); ведущий специалист-консультант управления юстиции - директор департамента судебных исполнителей ЮКО (1997-1998); начальник отдела регистрации юридических лиц управления юстиции ЮКО (1998-1999); начальник отдела регистрации юридических лиц управления юстиции г. Алматы (1999-2000); начальник, заместитель начальника управления юстиции Алматинской области (2000-2002); судья специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы (2002-2005); председатель Абайского районного суда г. Шымкент (2005-2008); председатель специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области (2008-2009); начальник отдела, начальник управления, заместитель начальника департамента генеральной прокуратуры РК (2009-2011); заместитель прокурора г. Астаны (2011-2014); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского областного суда (2014-2015); судья Верховного суда РК (2015-2017); председатель Южно-Казахстанского областного суда (2017-2018).
На занимаемой должности - с 2018 года.
37 лет назад (1983) родился ДАУЛЕНОВ Мирас Мухтарович - вице-министр образования и науки Республики Казахстан.
Родился в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, юрист (2004, магистратура 2006); обладатель Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» (2007-2012); Вроцлавский университет (Польша), докторантура
Трудовая деятельность: юрисконсульт ТОО «Юридическая фирма Қорғау», г. Усть-Каменогорск (2003-2004); помощник адвоката ВК Коллегии адвокатов, г. Усть-Каменогорск (2004-2005); юрисконсульт ТОО «Юридическая фирма Бона Фиде», г. Усть-Каменогорск (2006-2007); юрисконсульт ТОО «Ульба-Фтор Комплекс», дочерняя компания АО «УМЗ» АО «НК Каз Атом Пром», г. Усть-Каменогорск (2007-2009); преподаватель Вроцлавского университета по Международному праву и Праву Европейского Совета (2009-2012); заведующий кафедрой международного права, КазГЮУ, г. Астана (2012-2015); заместитель председателя правления - директор Академии фундаментальных и прикладных наук имени Салыка Зиманова (проректор по научной работе), КазГЮУ (2015-2018); провост - директор Академии правовых и экономических исследований им. С. Зиманова Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева (2018-2019).
На занимаемой должности - с декабря 2019 года.
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