1 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1940-2010) родился- основатель казахского театроведения и театральной критики, учёный-литературовед, писатель.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил отделение журналистики филологического факультета (1963), аспирантуру (1966) и докторантуру (1972) Казахского государственного университета.

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш») в Северо-Казахстанской, Кокшетауской, Павлодарской, Целиноградской, Костанайской областях (1962-1965), работал в Союзе писателей Казахстана (1966-1968); доцент, профессор, декан филологического факультета КазГУ (1968-1986); преподаватель Литературного института (г. Москва) (1980-1984); главный редактор «Казахской энциклопедии» (1986-1996); профессор КазГУ (1997-2000); возглавлял кафедру казахской литературы Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2000-2010).

Автор свыше 30 научных и художественных книг, а также около 250 научных статей, около 800 опубликованных научно-критических статей (1961-2009). Отдельные работы были изданы во Франции, Турции, Индии, Корее, Китае и других странах.

Перу академика Р. Нургалиева принадлежат фундаментальные монографические исследования по истории казахского театра и драматургии. Последние годы посвятил глубокому, всестороннему исследованию бесценного вклада деятелей движения «Алаш» в казахскую культуру и литературу, формированию на их деятельность целостного концептуального взгляда. Одним из первых обратился к произведениям репрессированных писателей: А. Байтурсынова, М. Дулатова, Ж. Аймауытова, И. Джансугурова, Б. Майлина. Переводил на казахский язык произведения Л. Н. Толстого, Н. Погодина, А. Кешокова, Н. Брагиной, эстонских авторов. Под его научным руководством вышла «Краткая энциклопедия Казахской ССР» и «Детская энциклопедия». Руководил группой ученых при создании энциклопедии «Абай».

назад (1950) родился- казахский певец, педагог-профессор, народный артист Казахской ССР (1990), заслуженный артист Казахской ССР (1985), лауреат Государственный премии Республики Казахстана (2000), лауреат премии Ленинского комсомола (1980).

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахскую эстрадную студию (1969). Его преподавателем был знаменитый певец, лауреат Государственной премии, народный артист КазССР Жусупбек Елебеков.

Трудовая деятельность: солист ансамбля «Гүлдер», преподаватель студии эстрадного и циркового искусства (1969-1988); старший преподаватель Алматинской консерватории, доцент, заведующий кафедрой (1988-1995); директор Республиканского колледжа эстрадного и циркового искусства (с 1997 года).

Выступал с концертной программой в США, Японии, Германии, Франции, Испании, Италии, Турции, Китае и других странах.

Награжден орденами «Парасат» (2006), «Достық» II степени (2013); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Ветеран труда» Республики Казахстана (2015).

назад (1962) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, экономист (1988); Казахский государственный юридический университет, юрист (1999).

Трудовая деятельность: чабан комсомольско-молодежной бригады чабанов совхоза «Нарынский» Аягузского района (1979); рабочий строительного участка совхоза «Нарынский» Аягозского района (1982-1984); экономист Алматинского электротехнического завода (1988-1990); главный бухгалтер, вице-президент по финансам АО «Сары-Арка» (1990-2004); заместитель директора, главный бухгалтер ТОО «Сарыарка-Алуан» (2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Содружество» (2011); медалями «Шапағат» (2003), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Почетный гражданин Аягозского района ВКО. Меценат образования (2008).

назад (1963) родился- депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родился в Талдыкорганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, горный инженер (1985); Жетысуйкий государственный университет им. И. Жансугурова, юриспруденция (2006).

Трудовая деятельность: преподаватель горного дела и бурения Семипалатинского геологоразведочного техникума; мастер Талдыкорганского областного управления «Облводоканал» (1989-1993); главный специалист аппарата главы Талдыкорганской городской администрации, заместитель управляющего Талдыкорганского управления строительства и благоустройства городской администрации (1994-1998); начальник Талдыкорганского городского коммунального предприятия «Коммунальник» (1998-1999); секретарь Талдыкорганского городского маслихата (1999-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

назад (1971) родился- депутата Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в г. Талдыкорган Алматинской области. Окончил Казахский институт сельского хозяйства, инженер лесного хозяйства; Гуманитарный институт им. Д. Кунаева, юрист.

Трудовая деятельность: ведущий инженер отдела животноводства производственного объединения Талдыкорганского лесного хозяйства; помощник акима г. Талдыкорган; главный специалист, начальник отдела аппарата акима Жамбылской области; начальник управления государственных закупок Жамбылской области; председатель ОАО «Жигер» г. Алматы; заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области (2011-2013); аким Ескельдинского района Алматинской области (2013-2016).

На занимаемой должности - с июля 2016 года.

назад (1973) родился- начальник департамента полиции Карагандинской области.

Родился в Тургайской (ныне - Костанайской) области. Окончил Костанайский юридический институт МВД РК (2000).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный ОУР ОВД г. Костанай (1997-2000); старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска ОВД г. Костанай (2000-2003); заместитель начальника по оперативной работе районного отдела полиции Федоровского РОВД (2003-2008); начальник Федоровского РОВД (2008-2012); заместитель начальника ДВД Костанайской области, директор департамента оперативно-розыскной деятельности службы экономического расследования Министерства финансов РК (2012-2018); первый заместитель начальника ДП Карагандинской области (2018-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

назад (1973) родился- председатель Туркестанского областного суда.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Талдыкорганский юридический институт, юрист (1998).

Трудовая деятельность: рабочий крестьянского хозяйства «Толеби» ЮКО (1992-1994); судебный исполнитель Толебиского народного суда ЮКО (1994-1995); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела регистрации юридических лиц управления юстиции ЮКО (1995-1997); ведущий специалист-консультант отдела организации работы судов (07.1997-10.1997); ведущий специалист-консультант управления юстиции - директор департамента судебных исполнителей ЮКО (1997-1998); начальник отдела регистрации юридических лиц управления юстиции ЮКО (1998-1999); начальник отдела регистрации юридических лиц управления юстиции г. Алматы (1999-2000); начальник, заместитель начальника управления юстиции Алматинской области (2000-2002); судья специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы (2002-2005); председатель Абайского районного суда г. Шымкент (2005-2008); председатель специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области (2008-2009); начальник отдела, начальник управления, заместитель начальника департамента генеральной прокуратуры РК (2009-2011); заместитель прокурора г. Астаны (2011-2014); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского областного суда (2014-2015); судья Верховного суда РК (2015-2017); председатель Южно-Казахстанского областного суда (2017-2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.

назад (1983) родился- вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

Родился в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, юрист (2004, магистратура 2006); обладатель Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» (2007-2012); Вроцлавский университет (Польша), докторантура

Трудовая деятельность: юрисконсульт ТОО «Юридическая фирма Қорғау», г. Усть-Каменогорск (2003-2004); помощник адвоката ВК Коллегии адвокатов, г. Усть-Каменогорск (2004-2005); юрисконсульт ТОО «Юридическая фирма Бона Фиде», г. Усть-Каменогорск (2006-2007); юрисконсульт ТОО «Ульба-Фтор Комплекс», дочерняя компания АО «УМЗ» АО «НК Каз Атом Пром», г. Усть-Каменогорск (2007-2009); преподаватель Вроцлавского университета по Международному праву и Праву Европейского Совета (2009-2012); заведующий кафедрой международного права, КазГЮУ, г. Астана (2012-2015); заместитель председателя правления - директор Академии фундаментальных и прикладных наук имени Салыка Зиманова (проректор по научной работе), КазГЮУ (2015-2018); провост - директор Академии правовых и экономических исследований им. С. Зиманова Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева (2018-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.