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    1 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

    1 Июня 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день защиты детей

    Официально учрежден в 1949 году по решению конгресса Международной демократической федерации женщин, регулярно отмечается с 1950 года. Впервые идея учреждения такого праздника прозвучала в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, которая была посвящена вопросам благополучия детей.

    Всемирный день родителей

    Появился в системе международных дней Организации Объединенных Наций в 2012 году. Символично, что отмечается он 1 июня - в тот же день, что и Международный день защиты детей.

    Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день родителей своей резолюцией 66/292 от 15 октября 2012 года. Этот день должен ежегодно отмечаться в честь родителей во всех странах мира.

    Всемирный день молока

    Праздник впервые прошел в 2001 году. Его инициатором выступила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций. В некоторых государствах до этого уже существовал Национальный день молока. Его отмечали в конце весны или в начале лета. ФАО предложила выбрать 1 июня как универсальную дату.

    Цель праздника - информировать людей о пользе молока и молочных продуктов для человеческого организма, особенно детского.

    СОБЫТИЯ

    В 1920 году был образован главный хозяйственный орган Казахстана в составе Всероссийского народного хозяйства - Киргизское (Казахское) производственное бюро.

    В 1946 году на торжественном заседании в зрительном зале Театра оперы и балета, в присутствии самых известных учёных страны и республики была открыта Академия наук Казахской ССР. Она была создана на базе Казахского филиала Академии наук СССР (до 1938 года - Казахстанская база АН СССР). Первым президентом избран Каныш Имантайулы Сатпаев.

    Основным содержанием деятельности молодой Академии наук Казахстана являлась комплексная разработка проблем развития экономики и культуры страны, в первую очередь, интенсивного использования богатейших минерально-сырьевых природных ресурсов республики.

    В 1991 году творческое объединение «Катарис», созданное на базе «Казахфильма», приступило в Балхаше к натурным съемкам художественного фильма «Людоед». Это фильм о событиях 1954 года - о восстании политических заключенных в КарЛАГе. Режиссер Г.Ф. Земель, он же автор сценария. Съемки велись на месте старой зоны, в карьере Коунрадского рудника и в поселке геологов.

    В 1997 году во Франции прошли дни Казахстана, посвященные 100-летию великого казахского писателя Мухтара Ауэзова.

    В 2003 году вышел первый номер календаря «Даты. События. Имена» информационного агентства АО «НК «Казинформ». В этом издании хроникально описаны важнейшие события, которые имели и имеют место быть во всех сферах человеческой деятельности, упомянуты те, кто составляет цвет казахстанской и мировой культуры, искусства, политики и науки, приведены исторические, знаменательные и другие памятные даты в жизни независимого Казахстана.

    В 2010 году в сквере перед Музеем Первого Президента Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия скульптурно-художественной композиции «Керей и Жанибек», запечатлевшей славных основателей Казахского ханства.

    На постаменте - композиция общей высотой 12 метров, акцентирующая внимание на двух фигурах сложной формы, которая символизирует зарождение нового ханства, начало новой жизни, торжество свободы. Керей на правах первого хана казахов изображен восседающим в седле, только что снятом с ханского коня. Его внутренняя энергия олицетворяет мудрость, созидание, стабильность. Жанибек-хан, изображенный в полный рост, олицетворяет собой гордость, силу и мужество.

    В 2010 году в Алматы на Центральном стадионе города состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь основателя отечественного футбола Аркадия Хохмана.

    Аркадий Хохман долгое время был председателем Федерации футбола КазССР, членом президиума Федерации футбола СССР. С 1957 по 1978 годы возглавлял республиканскую школу по футболу.

    В 2012 году в Казахстане впервые был создан Центр поддержки детей с онкологическими заболеваниями для оказания своевременной специализированной медицинской помощи болеющим детям.

    В 2017 году бронзовый бюст Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова был передан Центральному музею Великой Отечественной войны.

    Вместе с бюстом Сагадата Нурмагамбетова музею были переданы архивные фотографии и портрет героя, написанный художником студии имени М.Б. Грекова Павлом Бойко.

    В 2017 году свои двери открыл новый современный железнодорожный вокзал Астаны «Нұрлы жол», не имеющий аналогов во всем постсоветском пространстве. Вокзальный комплекс принял первых пассажиров, прибывших электропоездом «Караганды-Астана».

    Общая площадь - свыше 120 тыс. кв. м, длина - 630 м, высота - 49,75 м, ширина - 116 м. В 6-этажном здании вокзального комплекса находятся служебные, технические, административные и коммерческие помещения, в том числе залы ожидания, билетные кассы, гостиница, камеры хранения ручной клади, буфеты, медпункт, а также крытый паркинг. Для удобства пассажиров современное здание оснащено энергосберегающими лифтами и эскалаторами. Здесь же установлены подземные теплообменники, они будут обогревать вокзал с помощью термальных источников. Поезда заезжают прямо внутрь вокзала на третьем этаже, напоминающем метрополитен. Он находится под крышей, что защищает пассажиров от любой непогоды.

    В 2017 году в Астане открылся самый большой парк морских животных в Центральной Азии, расположенный в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way. Общая площадь семейно-развлекательного парка составляет 7 190 м².

    Парк включает в себя огромный бассейн для представлений, два дополнительных бассейна - для карантина и ластоногих, трибуны на 400 мест, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.

    В 2021 году АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Организация Объединенных Наций (ООН), представленная управлением по вопросам космического пространства заключили Меморандум о взаимопонимании относительно деятельности Регионального офиса поддержки с расположением в городе Алматы (Казахстан).

    В соответствии с данным Меморандумом, стороны взяли на себя обязательства по содействию и осуществлению мероприятий платформы Организации Объединенных Наций для использования космической информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН).

    В 2021 году в г. Нур-Султане на территории Дворца мира и согласия состоялась торжественная церемония закладки аллеи Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Представители 27 государств-членов посадили красные рябины на территории парка.

    «Сегодня закладывается аллея. На мой взгляд, это очень символично. Объединено 27 стран-государств. Это особый вклад в развитие нашей столицы, который мотивирует озеленение города. Сегодня сделан практический шаг, который помогает гражданам ощутить доверие. Думаю, что послы каждого государства, прогуливаясь по аллее, будут поливать посаженные деревья», - отметила председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева.

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