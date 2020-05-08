1 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: завершение Берлинской операции и подвиги Героев-казахстанцев Джамангараева и Мариныча

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 8 мая 1945 года, шел 1417-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Берлинская наступательная операция. Завершилась Берлинская наступательная операция, проходившая с 16 апреля по 8 мая. Войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов совместно с польскими соединениями разгромили берлинскую группировку войск противника и штурмом овладели городом Берлин. Развивая дальнейшее наступление, они вышли на Эльбу, где соединились с американскими и английскими войсками.

Продолжительность операции — 23 суток. Ширина фронта боевых действий — 300 км. Глубина продвижения советских войск 100—220 км. Среднесуточные темпы наступления 5—10 км. Численность войск к началу операции — 1906200 человек, безвозвратные потери — 78291 (4,1 %), санитарные потери — 274184, всего — 352475, среднесуточные — 15325.

Пражская операция (1945). 8 мая войска правого крыла 1-го Украинского фронта вступили на территорию Чехословацкой Республики. 4-я гвардейская танковая армия продвинулась до 35 километров и освободила город Мост. 5-й гвардейский мехкорпус И. П. Ермакова между Яромержем и Жатецем (северо-западнее Праги) разгромил штабную колонну группы армий «Центр». Передовой отряд 3-й гвардейской танковой армии в 7 часов утра достиг горных перевалов. 10-й гвардейский танковый корпус E. E. Белова ворвался в город Теплице. 5-я и 3-я гвардейские армии во взаимодействии с 3-й гвардейской танковой армией при содействии частей 2-й армии Войска Польского 8 мая полностью овладели Дрезденом, выйдя на линию Либштадт — Кенигштейн. Войска центра и левого крыла фронта, преследуя противника, вступили в пределы Судет.

8 мая в прорыв была введена 6-я гвардейская танковая армия А. Г. Кравченко 2-го Украинского фронта. К концу дня армия, овладев городом Яромержице, развивала наступление в направлении Ииглава. 7-я гвардейская армия заняла города Моравски-Крумлов и Мирослав и вместе с частями 9-й гвардейской армии — город Зноймо. Одновременно возобновила наступление из района севернее Вены 46-я армия А. В. Петрушевского.

Курляндский котел. В 23 часа 8 мая прекратила сопротивление курляндская группа войск в составе немецких 16-й и 18-й армий.

Грацко-Амштеттенская наступательная операция. В наступление перешли войска 3-го Украинского фронта. Продвижение составило до 75 километров. В ряде районов противник оказывал упорное сопротивление. Освобождены города Грац, Нейбс, Амштеттен и другие. Днем передовые части фронта встретились с американскими войсками.

8 мая 1945 года исполнилось 35 лет Герою-казахстанцу Кашагану Джамангараеву и 30 лет Герою-казахстанцу Ивану Маринычу.

Джамангараев Кашаган родился 8 мая 1910 года в селе Каракемер (ныне Енбекшиказахский район, Алматинская область). Образование неполное среднее. Работал счетоводом в колхозе.

В Красной Армии с 1942 года. В том же году на фронте Великой Отечественной войны.

Командир орудия 1-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады (1-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва, 60-я армия, Воронежский фронт) гвардии старший сержант Кашаган Джамангараев у деревни Романово Рыльского района Курской области 26 августа 1943 года, отражая атаку противника, уничтожил два танка, а остальных вынудил повернуть назад.

В боях за плацдарм 7 октября 1943 года на правом берегу реки Днепр в районе сел Губин и Медвин Чернобыльского района Киевской области Украины бесстрашный гвардеец-артиллерист уничтожил до взвода гитлеровцев и поджег два танка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту Джамангараеву Кашагану присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1907).

После войны старшина Джамангараев Кашаган был демобилизован, вернулся на родину и работал в совхозе. С 1982 года жил в городе Алма-Ате. Умер 22 сентября 2001 года. Похоронен в родном селе.

Мариныч Иван Иванович родился 8 мая 1915 года в селе Раисовка (ныне — район имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области ). После окончания шести классов школы проживал и работал в городе Сарканд. В июле 1941 года Мариныч был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К январю 1945 года гвардии старший сержант Иван Мариныч командовал орудием 289-го гвардейского стрелкового полка 97-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 26-29 января 1945 года Мариныч участвовал в отражении немецких контратак на западном берегу Одера в районе города Бриг (ныне — Бжег). Только во время отражения одной из контратак расчет Мариныча уничтожил 1 самоходную артиллерийскую установку, 2 пулемета и 18 вражеских солдат и офицеров, еще 2 взял в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии старший сержант Иван Мариныч был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Мариныч был демобилизован. Проживал в Бишкеке, работал на заводе.

8 мая 1945 года до нашей Победы оставался 1 день…

2 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: реймский акт капитуляции Германии

3 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Пражской наступательной операции

4 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: завершение Моравско-Остравской и Братиславско-Брновской операций

5 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: сдача германских войск в Голландии и Дании

6 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: установление связи с частями союзников

7 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Берлина и подвиги Героев-казахстанцев Варепы и Колодия

8 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: требование о капитуляции берлинского гарнизона

9 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Кошкарбаева и знамя над Рейхстагом

10 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 1500 метров от Рейхстага

11 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя казахстанцев Вишневского и Жазыкова

12 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: 2250 метров по прямой до Рейхстага

13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 8 км от Рейхстага

14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Восточно-Прусской операции

15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко

16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении

17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены

18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина

19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: хроника ТАСС