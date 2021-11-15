1 декабря столица полностью перейдет на цифровое эфирное телевидение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2018 года в Казахстане реализуется проект по поэтапному внедрению цифрового эфирного телевещания с полным отключением аналогового телевидения. В Нур-Султане полный переход на ЦЭТВ будет осуществлен 1 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В столице до конца осени планируется полностью отключить аналоговое телевидение и перейти на цифровое. Эта работа проводится в рамках четвертого этапа реализации проекта по внедрению цифрового эфирного телевещания.

Полностью отключено устаревшее телевещание на сегодня в таких регионах страны, как Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская, Алматинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, города Алматы и Шымкент.

В рамках четвертого этапа реализации проекта до 1 декабря 2021 года планируется полное отключение аналогового телевидения в Нур-Султане. По сети цифрового эфирного телевещания жителям и гостям столицы доступно 25 телеканалов в цифровом качестве, в том числе: «Qazaqstan», «Хабар HD», «Хабар 24», «BALAPAN», «Ел Арна», «Kazakh TV», «ABAI TV», «Первый канал Евразия», «Астана», «Qazsport HD», «МИР», «КТК», «НТК», «Седьмой канал», «31 канал», «СТВ», «Almaty», «TALIM TV», «ATAMEKEN BUSINESS», «Тұран ТВ», «Hit TV», «Gakku Media», «MuzLife», «Той думан» и «Новое телевидение».

Переход на цифровое ТВ открывает доступ к большему количеству каналов, чем прежде. Помимо этого, ЦЭТВ обеспечивает высокое качество изображения и звука. Здесь, в отличие от «аналога», изображение не прерывается, звук не пропадает. Оно такое же, как у спутникового или кабельного ТВ, но отличается тем, что цифровое эфирное телевещание абсолютно бесплатное.

Чтобы подключиться к нему, необходимо убедиться, что телевизор поддерживает цифровой стандарт вещания DVB-T2, абоненту останется лишь подключить дециметровую антенну. Если телевизоры не поддерживают стандарт DVB-T2, то нужно приобрести приёмник цифрового сигнала.