1 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

137 лет назад (1885-1949) родился КАССИН Николай Григорьевич - доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Академии наук Казахской ССР, заслуженный деятель науки Казахской ССР, лауреат Государственной премии СССР.

Родился в России. Окончил Петербургский горный институт.

В 1913-1917 годы - коллектор, геолог в геологических партиях Казахстана. В 1917-1935 годы - геолог, старший геолог Геологического комитета. В 1935-1941 годы - старший геолог, заведующий сектором Казахстана Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института. В 1941-1942 годы - консультант по геологии Казахстана Казахского геологического управления. В 1942-1949 годы - консультант, старший научный сотрудник Института геологических наук Академии Наук Казахстана.

Автор книг «Медные месторождения Северо-Восточного Казахстана» (в соавторстве), «Вулканизм Казахстана», «Металлогенические процессы Казахстана в связи с его структурой и вулканизмом», «Основные проблемы геологии Казахстана», «Материалы по палеографии Казахстана», «Развитие геологических структур Казахстана».

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Ленина - дважды, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

45 лет назад (1977) родился ШАККАЛИЕВ Арман Абаевич - первый вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

Родился в Балхаше Карагандинской области. Окончил Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова, стандартизация, сертификация и метрология; Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева, юрист; Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, экономист.

Трудовая деятельность: директор ДГП «Казахстанский институт метрологии консалтинг» (2004-2008); директор республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК (с 2008 года); заместитель руководителя первичной партийной организации НДП «Нұр Отан» (2011-2016); директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии, г. Москва (2016-2018); председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2018-2019); председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (2019-2020); член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (2020-2022).

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019); Почетным знаком Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) «За заслуги»; обладатель награды «Патриот года».



