1 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1964) родилась- уполномоченный по этике Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан.

Родилась в Северо-Казахстанской области. Окончила Петропавловский педагогический институт (1987); Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева (2001); Центрально-Азиатский университет (2007).

Трудовая деятельность: преподаватель истории и обществоведения в Покровском СПТУ-8 Северо-Казахстанской области (1987-1989); инструктор идеологического отдела Петропавловского горкома комсомола, преподавательская деятельность (1989-1992); работала в областном управлении по делам молодежи, туризма и спорта, областном управлении по государственной поддержке малого предпринимательства, аппарате акима области, директор филиала ЗАО «Республиканский информационно-выставочный центр по малому предпринимательству г. Петропавловска» (1992-2004); заместитель начальника территориального управления агентства по СКО, начальник отдела кадрового обеспечения государственной службы (2004-2011); заместитель акима района Шал акына СКО по социальным вопросам (2011-2015); консультант территориального департамента Агентства по СКО, главный консультант департамента контроля в сфере государственной службы Агентства (2015-2018); уполномоченный по этике Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (с 2018 года).

Награждена юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл»; ведомственными нагрудными знаками.





назад (1977) родился- председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Родился в г. Балхаше Карагандинской области. Окончил Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова, стандартизация, сертификация и метрология; Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева, юрист; Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, экономист.

Трудовая деятельность: директор ДГП «Казахстанский институт метрологии консалтинг» (2004-2008); директор республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК (с 2008 года); заместитель руководителя первичной партийной организации НДП «Нұр Отан» (2011-2016); директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии, город Москва (2016-2018); председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2018-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Обладатель награды «Патриот года», юбилейной медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», почетного знака Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) «За заслуги».