1 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День Первого Президента Казахстана

Отмечается с 2012 года. Учрежден с целью отметить и признать выдающиеся заслуги Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед республикой.

Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года: в результате первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев был переизбран на пост Президента Казахской ССР. Он был единственным кандидатом и победил с 98,7% голосов при 88,2% проголосовавших избирателей.

СОБЫТИЯ

В 1935 году был создан один из старейших театров кукол Казахстана - Государственный театр кукол Алматы. В «копилке» театра - дипломы и награды международных конкурсов и фестивалей театров кукол Турции, Ирана, Китая, Чехии и России. Театр вырастил и воспитал несколько поколений талантливых актеров, мастеров-кукольников, режиссеров, художников, декораторов, бутафоров, многие из которых десятки лет преданы своему театру и кукольному искусству в целом.

В 1960 году на Карагандинском металлургическом заводе был получен первый казахстанский кокс.

В 1991 году состоялись первые всенародные выборы Президента Казахской ССР. По итогам выборов, получив большинство голосов (98,76%), победу одержал Нурсултан Абишевич Назарбаев.

В 1994 году было открыто посольство Республики Казахстан в Украине. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине был назначен Самат Ордабаев.

В 1997 году вышел документальный фильм, посвященный лидерам Алаш Орды - Алихану Бокейханову и Мустафе Шокаю, боровшихся за независимость и свободу казахского народа.

В 2004 году состоялась презентация альбома, монеты и почтовой марки, посвященных 100-летию Абылхана Кастеева.

Абылхан Кастеев (1904-1973) - живописец, график, один из основателей казахского изобразительного искусства. Автор более 2 тысяч картин, акварелей и рисунков, составивших своеобразную художественную летопись Казахстана ХХ века.

В 2004 году на территории Республики Казахстан введены новые почтовые индексы. До этого казахстанцы пользовались еще советскими индексами, введенными в 70-е годы прошлого столетия. Новые индексы также остались шестизначными, где 1 и 2 знак - код области, 3 и 4 знак - код района, 5 и 6 знак - код населенного пункта.

В 2006 году Национальный банк РК выпустил в продажу две коллекционные серебряные монеты номиналом в 500 тенге, их стоимость - 5 тысяч тенге. Монеты «Тюльпан Регеля» и «Дирхем» выполнены из серебра 925 пробы, весом 31,1 г, диаметром - 38,61 мм. Тираж первой монеты составляет 4 тысячи штук, второй - 5 тысяч.

В 2007 году в Ашхабаде было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в строительстве новой железнодорожной линии Узень (Казахстан) - Кызылкая - Берекет - Этрек (Туркменистан) - Горган (Иран).

Меморандум между транспортными министерствами Казахстана и Туркменистана о сотрудничестве в реализации проекта строительства новой железнодорожной линии Узень - Берекет был подписан в ходе визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Туркменистан. А в Тегеране во время саммита глав прикаспийских государств была подписана совместная декларация президентов Казахстана, Туркменистана и Ирана о сотрудничестве в реализации проекта строительства новой железнодорожной линии Узень - Кызылкая - Берекет - Этрек - Горган. Протяженность дороги составляет 670 км, в том числе по Казахстану - 130 км, по Туркменистану - 470 км, по Ирану - 70 км.

В 2008 году Президент Казахстана подписал Закон РК «О внесении изменения и дополнений в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан», предусматривающий введение звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

В 2010 году в Астане во Дворце независимости начал работу саммит ОБСЕ, по результатам которого была принята Астанинская декларация.

На Астанинский саммит прибыли 38 глав государств и правительств, один вице-президент, 7 заместителей председателей правительств, 14 министров и другие высокопоставленные чиновники из государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству, в том числе Госсекретарь США. Также присутствовали представители 33 международных и региональных организаций. Среди основных тем саммита были заявлены вопросы безопасности на евразийском и евро-атлантическом пространстве, проблема Афганистана, решение «замороженных» конфликтов.

В 2011 году в канун 20-летия независимости Казахстана были выпущены первые два вертолета отечественного производства. Вертолеты модели ЕС 145 собраны в Астане совместным предприятием «Еврокоптер Казахстан», входящим в состав национальной компании «Казахстан инжиниринг». Данный тип вертолета идеально подходит для нужд скорой медицинской помощи и служб спасения, полиции и пограничного надзора.

В 2011 году в Баку состоялась торжественная церемония присвоения улице имени великого казахского поэта и мыслителя Абая. Кроме того, у здания Азербайджанского международного университета открыта памятная доска с барельефом Абая.

В 2013 году по решению Совета по культуре Исполнительного комитета культурной столицы тюркского мира Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев был удостоен награды за вклад в развитие тюркской интеграции.

В 2015 году Президент Казахстана - Верховный главнокомандующий Нурсултан Назарбаев в Астане открыл первый в истории страны Военно-исторический музей Вооруженных сил Республики Казахстан. В здании, помимо самого музея, действуют концертный зал, зал временных выставок, а также работают Центральный военный оркестр и Центральный ансамбль Министерства обороны РК.

В 2016 году на 34-м заседании постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ и церемонии закрытия года «Шеки - культурная столица тюркского мира 2016» культурной столицей всего тюркского мира на 2017 год был избран казахстанский город Туркестан.

В 2016 года в Алматы на фасаде Дворца республики открыли памятную доску, увековечивающую первую инаугурацию Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, которая состоялась 10 декабря 1991 года.

В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 25-летию независимости Казахстана, из серебра номиналом 5000 тенге и номиналом 500 тенге.

В дизайне монет использованы изображения людей в национальных костюмах, символизирующих единство народа Казахстана, в свете реализации предложения Президента Республики Казахстан по отображению ценностей общенациональной идеи «Мәңгілік ел» в стилистике национальной валюты Республики Казахстан.

В 2017 году в селе Шамалган Алматинской области открылся историко-культурный центр «Атамекен» Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаева.

Центр создан на малой Родине Елбасы в целях широкой популяризации жизненного, трудового, творческого и политического пути Главы государства, а также усиления патриотического воспитания молодежи на ярких примерах жизни и деятельности Президента.

В 2017 году в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области был установлен памятник Айтеке-би, способствовавшему объединению казахских земель. Его имя золотыми буквами вписано в историю.

В 2018 году в городе Жаркент Панфиловского района Алматинской области к 375-летию Орбулакской битвы, одной из важнейших исторических событий на пути к свободе казахского народа, состоялось открытие мемориального комплекса «Ұлы жебе».

Мемориальный комплекс «Ұлы жебе» изготовлен из белого мрамора, гранита и бронзы. Включает в себя барельеф с изображением батыров и стелу, направленную вверх. Высота стелы составляет 16 метров, высота барельефа - 6,5 м, ширина - 26 м. Авторы мемориального комплекса - члены Союза художников Казахстана Газиз Ешкенов и Айдар Жамхан, скульптор-архитектор - Айдын Жайлаубаев.