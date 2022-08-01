1 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

129 лет назад (1893-1966) родился КАСЫМОВ Камар - казахский народный умелец, самоучка, организатор и основоположник ручного производства казахских музыкальных инструментов.

Родился в Баянаульском районе Павлодарской области. С детских лет проявился его талант в изготовлении музыкальных инструментов. В 1934 году в Алма-Ате открылась мастерская казахских народных инструментов, и К. Касымову предложили в ней работать. Сначала он был главным специалистом лаборатории-мастерской при Казахской музыкальной консерватории им. Курмангазы, затем в филармонии имени Жамбыла. Основной деятельностью было реконструирование, обновление и усовершенствование музыкальных инструментов.

На протяжении многих лет Касымов Камар без устали трудился над дальнейшим усовершенствованием инструментов, усиливая и обогащая их звучание. Каждый свой музыкальный инструмент он украшал красивым орнаментом. Большим успехом мастера стало создание инструмента, которому было присвоено название «Камар-кобыз». Умелец неустанно трудился над его усовершенствованием и добился того, что звучание инструмента сравнялось со скрипкой.

За самоотверженный труд и замечательное мастерство Камару Касымову в 1947 году было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР и другими наградами.

90 лет назад (1932-2013) родился РАХМАДИЕВ Еркегали Рахмадиевич - композитор, народный артист СССР, лауреат Государственной премии КазССР, заслуженный деятель искусств КазССР, народный артист КазССР, Қазақстанның Еңбек Ері.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил историко-теоретическое отделение и класс домбры Алма-Атинского музыкального училища им. П.И. Чайковского (1952); класс композиции Е. Брусиловского Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (1957), композитор; курсы повышения квалификации при Союзе композиторов СССР у Г.И. Литинского и Ю.А. Фортунатова (1958).

Трудовая деятельность: преподаватель музыки Женского педагогического училища (г. Алма-Ата) (1949-1952); заведующий фольклорным кабинетом при Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (с 1958 года); художественный руководитель Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт» Казахской филармонии (1959-1961); начальник главного управления Министерства культуры КазССР (1961-1965); старший преподаватель Государственного института искусств (1965-1966); директор Казахского государственного академического театра оперы и балета (1966-1967); ректор Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (1967-1975); председатель, первый секретарь Союза композиторов Казахстана (с 1968 года); председатель Государственного комитета РК по культуре (с 1991 года); министр культуры РК (1992-1993); профессор Казахской национальной академии музыки (с 2009 года - Казахский национальный университет искусств) (с 2003 года).

Автор 4 сборников песен и романсов, музыки к кинофильмам, театральным спектаклям.

Награжден орденами «Отан» (2000), Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями. Лауреат премии Международной музыкальной трибуны стран Азии ЮНЕСКО (1973), Государственной премии КазССР (1980) за кантаты «Мы славим партию» и «Поэма о Конституции».

51 год назад (1971) родился БАТРАШЕВ Даулет Касекенович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Португальской Республике.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский политехнический институт им. К. Сатпаева; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: специалист отдела развития территориальной компании НАК «КРАМДС» (с 1993 года); референт-переводчик секретариата координационного совета МАД «Невада-Семипалатинск» и Жетысуйской гидрогеолого-мелиоративной экспедиции Министерства сельского хозяйства РК (1993-1994); заместитель директора по внешнеэкономическим связям производственно-коммерческого центра «Поршень-комплект» (1994-1995); специалист, старший специалист международного отдела аппарата Президента РК (1995-1996); атташе посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (1996-1997); второй, первый секретарь секретариата министра, советник министра иностранных дел РК (1997-1999); помощник Премьер-Министра РК (1999-2002); руководитель аппарата Министерства иностранных дел РК (2002-2003); генеральный консул в городе Амстердам, временный поверенный в делах РК в Королевстве Нидерландов (2003-2006); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, советник председателя Сената Парламента РК, заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2006-2011); советник-посланник посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2011-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Румынии (2014-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

46 лет назад (1976) родился ЖАЗЫКБАЕВ Дархан Медегалиевич - председатель Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, философ, преподаватель философии; Костанайский юридический институт МВД РК, юрист.

Трудовая деятельность: преподаватель Алматинского юридического института, Академии Министерства внутренних дел; старший инспектор департамента кадровой работы; старший инспектор по особым поручениям, начальник отдела кадров Академии МВД РК; заместитель заведующего административным отделом, заведующий отделом кадровой работы и защиты государственных секретов аппарата Сената Парламента РК; советник председателя правления АО «KEGOC»; заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК; заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2019-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2004); медалями.

44 года назад (1978) родилась АБЫЛКАСЫМОВА Мадина Ерасыловна - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахскую государственную академию управления, международные экономические отношения (1999); Колумбийский университет, магистр международных отношений (управление экономической политикой) (2002); Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета, магистр государственного управления.

Трудовая деятельность: главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию (1999-2001); начальник управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2003-2004); директор департамента анализа государственной политики АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» (2004-2006); заместитель заведующего Социально-экономическим отделом канцелярии Премьер-Министра РК (2006-2008); заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2008-2011); вице-министр экономического развития и торговли РК (2011-2013); заместитель управляющего от Казахстана во Всемирном банке (с 2012); вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); вице-министр национальной экономики РК (2014-2018); министр труда и социальной защиты населения РК (2018-2019); первый вице-министр национальной экономики РК (02.2019-03.2019); заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан (03.2019-12.2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награждена медалями «Астанының 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерен еңбегі үшін» (2012), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (2015), «ҚР тәуелсіздігiне 25 жыл» (2016).

44 года назад (1978) родилась ШАЙМУРАТОВА Динара Шауалитовна - заместитель акима Павлодарской области.

Родилась в Кокшетауской области. Окончила Алматинский университет технологии и бизнеса, экономист (2000); Финансовую академию, магистр экономики и бизнеса (2017).

Трудовая деятельность: работа в фискальных органах Алматы, Алматинской области (1997-2000); работа в Агентстве финансовой полиции (2000-2004); руководитель управления бухгалтерского учета и отчетности, руководитель департамента внутреннего администрирования финансов Министерства финансов РК (2004-2018); руководитель департамента планирования и бухгалтерского учета Министерства финансов РК (2018-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

40 лет назад (1982) родился НАБИЕВ Вакиль Гусейнович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе

Родился в Ошской области (Кыргызская ССР). Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, международное право (2004); Университет «Туран», экономист (2010); Казахский национальный педагогический университет им. Абая, культурология (2014); Казахский национальный педагогический университет им. Абая, политология (2017).

Трудовая деятельность: заместитель директора ТОО «ABS Строй» (2005-2011); главный специалист юрисконсультант отдела юридической службы департамента казначейства по г. Алматы КК МФ РК (2011-2012); заместитель председателя РМО «Жарсым» при АНК (2012-2014); вице-президент Республиканского общественного объединения «Ассоциация курдов Казахстана «Барбанг» при Ассамблее народа Казахстана (с 2014 года); заместитель председателя Республиканской молодежной организации «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана (2016-2018); председатель Алматинского городского филиала Ассоциации «Барбанг» курдов Казахстана (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден золотой медалью «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана, юбилейными медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл». Имеет благодарственные письма от Президента Республики Казахстан, Ассамблеи народа Казахстана, партии Nur Otan.



