1 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1955 году рабочие поселки Кантаги и Миргалимсай Туркестанского района Южно-Казахстанской области были преобразованы в город областного подчинения, с присвоением ему наименования город Кентау.

В 1967 году в Баянауле музыканты ансамбля «Дос-Мукасан» дали свой первый концерт, и этот день считается официальным днем рождения ансамбля. Слушателями были местные жители и члены студенческого стройотряда Казахского политехнического института. Команда собралась интернациональная. В то время по программе студенческого обмена в политехе училось много венгров, одному из них - Яношу Карпаты - пришло в голову сложить усеченные имена музыкантов в аббревиатуру, получилось: «Дос» - Досым Сулеев, «Му» - Мурат Кусаинов, «Ка» - Камит Санбаев, и «Сан» - Саня, Александр Литвинов. Эта четверка и была костяком первого состава ансамбля, который действовал с 1967 по 1974 годы.

В 1967 году Аюханов Булат Газизович основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр «Молодой балет Алма-Аты», став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером. В 1975 году коллектив переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан. В 1998 году коллектив Булата Аюханова получил звание «Академический», а в 2003 году труппа Аюханова стала Государственным академическим театром танца Республики Казахстан.

В 1991 году в городе Кокшетау по ул. Ақана сері, возле дворца «Кокшетау» был установлен памятник легендарному казахскому народному поэту, акыну, певцу, композитору Ақан сері Қорамсаұлы (1843-1913 годы).

Скульптура изображает Акана серэ в сидящем положении с домброй, в чапане, тюбетейке и сапогах. Скульптор передал состояние сосредоточенности поэта перед рождением новой песни. Скульптура выполнена из бронзы, постамент облицован полированным гранитом, трехступенчатый стилобат - неполированным гранитом. Высота постамента составляет 2,25 метра, высота скульптуры - 3,25 метра. Авторами памятника стали скульптор Т. Досмагамбетов и архитектор А. Кайнарбаев.

В 2003 году прошла церемония пуска первой нефти с Карачаганакского месторождения в экспортный трубопровод КТК, в которой принял участие Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

В 2008 году в Петропавловске был открыт музейный комплекс «Резиденция Абылай хана». Памятник Абылай хану установлен в городе Жезказгане перед зданием городской администрации.

В 2013 году в Алматы Генеральное консульство США впервые выдало гражданам Республики Казахстан въездные визы в Америку сроком на пять лет. Казахстан является первой страной в Центрально-Азиатском регионе, с которой была достигнута договоренность о выдаче данного типа виз.

В 2015 году в столице Татарстана - Казани прошел конгресс «Местные решения для глобального развития: навстречу Евразийской интеграции» с участием глав более 100 городов России и стран ближнего зарубежья.

В рамках конгресса проводился первый рейтинг по международной активности городов Евразии. Абсолютным победителем общего рейтинга стала Астана.

В 2018 году казахстанские врачи впервые в мире пересадили донорское сердце пациенту с искусственным сердцем.

В декабре 2017 года имплантация искусственного сердца была проведена 60-летнему Кунанбаю Абраеву - пациенту Национального научного кардиохирургического центра. Этот пациент после имплантации искусственного сердца еще раз прошел трансплантацию уже донорского сердца. Операция благополучно сделана. Это первая в мире операция, когда после пересаженного искусственного сердца сделана была трансплантация донорского сердца.

В 2019 году в Майском районе Павлодарской области в рамках спецпроекта «Туған жер» программы «Рухани жаңғыру» были начаты археологические раскопки по поиску места сражения в XVIII веке. Объект находится в 10 км к юго-западу от аула Акшиманский, у западных склонов гор Калмаккырылган.

Цель проекта - проведение комплексного изучения монументальных памятников сакральной культуры Калмаккырылганских гор, материального и духовного наследия региона, истории сражения Калмаккырылган, ее участников, событий и характера сражения Калмаккырылган, определение роли данного сражения в национально-освободительной борьбе казахов против джунгарских захватчиков.

В 2022 году в Абайской области установили памятник акыну, заслуженному деятелю искусств Казахской ССР Нурлыбеку Баймуратову.

Казахский народный акын-импровизатор, поэт, заслуженный деятель искусств Казахской ССР Нурлыбек Баймуратулы родился в Бескарагайском районе. В 1957 году увидели свет сборники произведений, куда вошли многие его стихи, песни.