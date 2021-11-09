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1991 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки
9 Ноября 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1 991 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
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в городе Нур-Султане - 87,
в городе Алматы - 128,
в городе Шымкент - 13,
в Акмолинской области - 126,
в Актюбинской области - 52,
в Алматинской области - 23,
в Атырауской области - 56,
в ВКО - 250,
в Жамбылской области - 11,
в ЗКО - 628,
в Карагандинской области - 123,
в Костанайской области - 259,
в Кызылординской области – 18,
в Мангистауской области - 10,
в Павлодарской области - 165,
в СКО - 30,
в Туркестанской области - 12.
Всего в стране выздоровело 903 834 человека от COVID-19.
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