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1 928 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК
15 Августа 2021 08:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 928 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.
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«На 15 августа лечение от КВИ продолжают получать 117 807 человек (–113 092 + и 4 715 КВИ-), из них в стационарах находятся 31 557 пациентов, на амбулаторном уровне – 86 250 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 1 928 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 472 пациента, на аппарате ИВЛ – 234 пациента», - говорится в сообщении Минздрава.
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