Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    1,92 трлн тенге пенсионных накоплений использовали казахстанцы на улучшение жилищных условий

    27 Октября 2021, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали рассказал в Facebook о реализации инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по использованию пенсионных накоплений, передает МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий ЕНПФ исполнено 470 122 заявления на общую сумму 1,92 трлн тенге», - сообщил Берик Уали.

    Из них:

    • 1,36 трлн тенге (70,62 %) – на приобретение жилья (полный расчет), строительство дома, включая приобретение земельного участка;

    • 246,1 млрд тенге (12,81%) – на внесение первоначального взноса по ипотеке, полное и частичное погашение задолженности по ипотечному займу и его рефинансирование;

    • 262,1 млрд тенге (13,64%) – на получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений, а также полное и частичное его погашение и рефинансирование;

    • 56,3 млрд тенге (2,93%) – на прочие цели, включая полное и частичное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа.

    В разрезе банков:

    • АО ЖССБ «Отбасы банк» - было исполнено 446 711 заявлений, на спецсчета переведено 1,87 трлн тенге;

    • АО «Народный Банк Казахстана» - 18 063 заявления на общую сумму 45,4 млрд тенге;

    • АО «Банк ЦентрКредит» - 5 055 заявлений на общую сумму 9,2 млрд тенге;

    • АО «Altyn Bank» - 187 заявлений на сумму 511 млн тенге;

    • АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» - 106 заявлений на сумму 401 млн тенге.

    Для оплаты лечения было исполнено 53 821 заявление на сумму 49,1 млрд тенге.

    Из них:

    • 45,1 млрд тенге (91,89 %) – на стоматологические услуги;

    • 1,6 млрд тенге (3,28 %) – на офтальмологические услуги;

    • 467 млн тенге (0,95 %) – на лечение орфанных заболеваний;

    • 220 млн тенге (0,45%) – на реконструктивные и восстановительные (пластические) операции;

    • 1,7 млрд тенге (3,44%) – на прочие медицинские услуги, предусмотренные утвержденным перечнем.

    «Всего на 20 октября 2021 года исполнено 523 943 заявления на общую сумму в 1,97 трлн тенге. По тем или иным причинам в ЕНПФ возвращено 262,4 млрд тенге, изъятых на улучшение жилищных условий, и 7,3 млрд тенге, заявленных на лечение. Исполнено 2 912 заявлений казахстанцев о передаче накоплений управляющим инвестиционным портфелем на общую сумму 5,44 млрд тенге. Среди управляющих инвестиционных компаний: АО «Jusan Invest», АО «BCC Invest», АО «Halyk Global Markets» и АО «Сентрас Секьюритиз», - проинформировал Б. Уали.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жилье Экономика ЕНПФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии