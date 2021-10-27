1,92 трлн тенге пенсионных накоплений использовали казахстанцы на улучшение жилищных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали рассказал в Facebook о реализации инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по использованию пенсионных накоплений, передает МИА «Казинформ».

«В рамках реализации инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий ЕНПФ исполнено 470 122 заявления на общую сумму 1,92 трлн тенге», - сообщил Берик Уали.

Из них:

• 1,36 трлн тенге (70,62 %) – на приобретение жилья (полный расчет), строительство дома, включая приобретение земельного участка;

• 246,1 млрд тенге (12,81%) – на внесение первоначального взноса по ипотеке, полное и частичное погашение задолженности по ипотечному займу и его рефинансирование;

• 262,1 млрд тенге (13,64%) – на получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений, а также полное и частичное его погашение и рефинансирование;

• 56,3 млрд тенге (2,93%) – на прочие цели, включая полное и частичное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа.

В разрезе банков:

• АО ЖССБ «Отбасы банк» - было исполнено 446 711 заявлений, на спецсчета переведено 1,87 трлн тенге;

• АО «Народный Банк Казахстана» - 18 063 заявления на общую сумму 45,4 млрд тенге;

• АО «Банк ЦентрКредит» - 5 055 заявлений на общую сумму 9,2 млрд тенге;

• АО «Altyn Bank» - 187 заявлений на сумму 511 млн тенге;

• АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» - 106 заявлений на сумму 401 млн тенге.

Для оплаты лечения было исполнено 53 821 заявление на сумму 49,1 млрд тенге.

Из них:

• 45,1 млрд тенге (91,89 %) – на стоматологические услуги;

• 1,6 млрд тенге (3,28 %) – на офтальмологические услуги;

• 467 млн тенге (0,95 %) – на лечение орфанных заболеваний;

• 220 млн тенге (0,45%) – на реконструктивные и восстановительные (пластические) операции;

• 1,7 млрд тенге (3,44%) – на прочие медицинские услуги, предусмотренные утвержденным перечнем.

«Всего на 20 октября 2021 года исполнено 523 943 заявления на общую сумму в 1,97 трлн тенге. По тем или иным причинам в ЕНПФ возвращено 262,4 млрд тенге, изъятых на улучшение жилищных условий, и 7,3 млрд тенге, заявленных на лечение. Исполнено 2 912 заявлений казахстанцев о передаче накоплений управляющим инвестиционным портфелем на общую сумму 5,44 млрд тенге. Среди управляющих инвестиционных компаний: АО «Jusan Invest», АО «BCC Invest», АО «Halyk Global Markets» и АО «Сентрас Секьюритиз», - проинформировал Б. Уали.