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    1,9 млрд тенге получили жамбылские школьники в рамках акции «Дорога в школу»

    31 Июля 2023, 08:23

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Под девизом «Твори добро!» проходит в Казахстане традиционная общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу». Пятая часть школьников Жамбылской области получила помощь из фонда общеобязательного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акция ежегодно организуется для детей-сирот, для детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей в период подготовки к новому учебному году, а также по социальным причинам, для предотвращения пропуска детей в школу. В прошлом году в рамках данной акции спонсоры выделили 108,3 млн тенге на 7 656 детей, распределено необходимое оборудование и одежда», - сообщила заместитель руководителя облуправления образования Айдын Досыбаева.

    В этом году в рамках акции «Дорога в школу» из фонда общеобязательного образования 48 671 школьнику Жамбылской области было выделено по 40 567 тенге – в целом 1,9 млрд тенге.

    «На сегодняшний день в Таразе направляются средства на лицевые счета родителей. В районах до 10 августа будут перечисляться средства на лицевые счета родителей.

    По словам спикера, в этом году разработан региональный план мероприятий по проведению акции, созданы областные, районные, городские организационные комитеты. Для участия в акции направлены письма акимам районов и города Тараза, управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития, Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

    «В июле на Центральном рынке города Жанатаса Сарысуского района прошла школьная ярмарка, где реализованы товары по ценам на 10 - 15% ниже рыночных. В Таразе такая ярмарка прошла на площади торгового центра «Grand Bazar». В августе во всех районах области планируется организация подобных школьных ярмарок по сниженным ценам», - отметила Айдын Досыбаева.

    В областном управлении образования сообщили, что с 1 августа по 30 сентября работают телефоны «горячей линии» по обращениям родителей – 8(762)243-88-32, 8(762)243-88-25. Телефоны «горячей линии» также будут работать во всех отделах образования.

    «В акции «Дорога в школу» могут принять участие руководители учреждений всех уровней, акимы районов, предприниматели, государственные служащие, неправительственные организации и частные лица. Все желающие принять участие в акции могут обратиться в отдел образования и получить список детей, нуждающихся в помощи», - сообщила заместитель руководителя облуправления образования Айдын Досыбаева.

    По данным образовательного ведомства, в Жамбылской области в 2022 - 2023 учебном году в 447 школах региона учились более 244 тыс школьников.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Регионы Казахстана школа
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