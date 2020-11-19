1,9 миллиона тенге выплатили сообщившим о коррупции в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с начала года о взятках сообщили 11 человек. По закону они были поощрены на 1,9 миллиона тенге. Об этом в прямом эфире AntikorLive рассказал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области Ернар Макажанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер напомнил, что с 18 февраля этого года действует дифференцированная система вознаграждения за сообщение о коррупционных правонарушениях.

«За 10 месяцев текущего года поощрено 11 лиц на сумму более 1,9 миллиона тенге. Данный факт свидетельствует об активности и неравнодушии граждан по созданию «нулевой терпимости» ко всем проявлениям коррупции», - сказал он.

Ернар Макажанов также добавил, что если имеется информация о фактах коррупционных правонарушений, то граждане могут обратиться в департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области по телефону доверия. В круглосуточном режиме функционирует бесплатный колл-центр 1424.

Отметим, ранее директор административно-правового департамента Агентства РК по противодействию коррупции Айгуль Базарбаева заявила, что лицо, сообщившее о взятках, в зависимости от суммы взятки или ущерба будет иметь 10% от этой суммы. Это касается, если сумма взятки выше 1 тысячи МРП. Если коррупционное преступление оценивается в 5 миллионов тенге, то лицо, сообщившее о факте коррупции, получит 500 тысяч тенге.