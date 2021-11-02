1 853 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 853 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 140,

в городе Алматы - 127,

в городе Шымкенте - 13,

в Акмолинской области - 126,

в Актюбинской области - 41,

в Алматинской области - 118,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 263,

в Жамбылской области - 7,

в ЗКО - 215,

в Карагандинской области - 161,

в Костанайской области - 79,

в Кызылординской области – 36,

в Мангистауской области - 109,

в Павлодарской области - 262,

в СКО - 119,

в Туркестанской области - 32.

Всего в стране выздоровели от COVID-19 889 558 человек.