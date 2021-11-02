08:16, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6
1 853 казахстанца выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 853 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 140,
в городе Алматы - 127,
в городе Шымкенте - 13,
в Акмолинской области - 126,
в Актюбинской области - 41,
в Алматинской области - 118,
в Атырауской области - 5,
в ВКО - 263,
в Жамбылской области - 7,
в ЗКО - 215,
в Карагандинской области - 161,
в Костанайской области - 79,
в Кызылординской области – 36,
в Мангистауской области - 109,
в Павлодарской области - 262,
в СКО - 119,
в Туркестанской области - 32.
Всего в стране выздоровели от COVID-19 889 558 человек.