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    08:16, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    1 853 казахстанца выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 853 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 140,

    в городе Алматы - 127,

    в городе Шымкенте - 13,

    в Акмолинской области - 126,

    в Актюбинской области - 41,

    в Алматинской области - 118,

    в Атырауской области - 5,

    в ВКО - 263,

    в Жамбылской области - 7,

    в ЗКО - 215,

    в Карагандинской области - 161,

    в Костанайской области - 79,

    в Кызылординской области – 36,

    в Мангистауской области - 109,

    в Павлодарской области - 262,

    в СКО - 119,

    в Туркестанской области - 32.

    Всего в стране выздоровели от COVID-19 889 558 человек.

    Теги:
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