1 800 жамбылских семей участвовали в конкурсе Мерейлі отбасы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе, в центре «Анаға тағзым», состоялась церемония награждения семей-победителей областного этапа семейного конкурса «Мерейлі отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это десятый по счету конкурс лучших семей в Жамбылской области. За эти годы в конкурсе «Мерейлі отбасы» приняли участие более 1 800 семей. В этом году в конкурсе участвовала 301 семья, из которых 22 прошли на областной этап конкурса. Шесть из них стали победителями, для них определены два третьих, два вторых места, одно первое место и Гран-при.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, главный приз конкурса - сертификат на сумму 500 тысяч тенге - завоевало семейство Мадалиевых из Шуского района.

Семья Мадалиевых занимается благотворительностью, активно участвует в общественной жизни родного Шуского района. Глава семьи Шымшык Мадалиева - многодетная мать, почетный гражданин Шуского района, она вырастила и воспитала пятерых сыновей и пятерых дочерей. Радуют ее 30 внуков и 21 правнук.

«Желаю счастья, здоровья, долголетия и процветания всем семьям нашей области и всего Казахстана!», - пожелала Шымшык апа.

Первое место в конкурсе «Мерейлі отбасы» завоевала семья Исабековых из Мойынкумского района. Глава региона Нуржан Нуржигитов вручил семье Исабековых сертификат на сумму 400 тысяч тенге.

«Мы очень рады получить первое место в таком замечательном конкурсе. В нашей семье 11 детей, пять сыновей и шесть дочерей, подрастают 28 внуков, 44 правнука и один праправнук. Конкурс «Мерейлі отбасы» дает возможность семьям показать себя, продемонстрировать землякам духовно-нравственные ценности нашего народа, поддержать и вдохновить молодежь», - сказала одна из внучек Исабековых Камшат.

Денежные сертификаты на 300 тысяч тенге за вторые места получили семьи Утеповых и Сметовых из Тараза. За третьи места сертификаты на 200 тысяч тенге вручены семье Иманбаевых из Таласского района и семье Сурымбаевых из Жуалынского района.

«Семья - это источник единства и благоденствия, - подчеркнул в своем поздравлении аким области. - Не зря в народе говорят: «Ұяда не көрсең – ұшқанда соны ілерсің», понимая под этим крепкое семейное воспитание, правильные установки для молодого поколения. Важно давать детям правильное воспитание и хорошее образование, тогда у нашего государства

будет светлое будущее. На втором заседании Национального курултая Глава государства сказал: «Наше успешное развитие напрямую зависит от такого важного социального института, как семья. Если в казахстанских семьях будут царить счастье и благополучие, то и будущее нашей страны будет светлым. Главное богатство государства – это люди, то есть граждане. Поэтому каждому родителю следует уделять первостепенное внимание

воспитанию сознательного поколения».