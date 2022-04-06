1,8 тысяч обращений от казахстанцев поступило в Правительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов выступил на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы находимся в начале нового исторического периода – четвертого десятилетия независимого Казахстана. Формат сегодняшнего заседания Мажилиса Парламента также можно назвать историческим, потому что это конкретный шаг реализации политических реформ, предложенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании: новый импульс и позитивные изменения в политической системе страны. Это начало тесного взаимодействия Мажилиса Парламента и Правительства. Такой формат работы является оптимальным механизмом эффективного и своевременного решения поднимаемых обществом проблем», – сказал Ералы Тугжанов.

По его словам, на сегодняшний день со стороны Правительства стало традицией работать в тесном контакте с депутатами Мажилиса.

«Правительство совместно с «AMANAT» работает над реализацией программы партии. Перед визитом депутатов в регионы, мы встретились с группой «Новый Казахстан» и вместе рассмотрели ряд актуальных вопросов. В Правительстве были проведены встречи с фракциями «Народной партии Казахстана», партии «Акжол» и определены конкретные направления работы по волнующим избирателей вопросам. Около двух тысяч вопросов, поднятых в ходе ваших поездок в регионы, были всесторонне проанализированы и рассмотрены Правительством. Основная тема этих вопросов совпадает с требованиями, изложенными в 1,8 тысячах обращений, поступивших непосредственно в Правительство от граждан. Это насущные проблемы, решение которых ждет жителей региона. По ним необходимо всесторонне изученное решение государственного аппарата», - подчеркнул зампремьера.

Он заверил, что решение этих вопросов будет внесено в повестку дня работы членов Правительства, присутствующих на сегодняшнем заседании, и конкретно будет рассмотрено в рамках визитов министров в регионы.

«Призываем депутатский корпус к совместной работе в этом направлении. В этой связи хочется отметить, что выступление Главы государства: «Повестка Нового Казахстана – повышение благосостояния граждан, устранение дефицита доходов, создание рабочих мест и сдерживание инфляции» является основной задачей, стоящей сегодня перед нами. Основной блок вопросов касается повышения реального дохода, снижения уровня бедности», - заключил Е. Тугжанов.

Напомним, ранее Ералы Тугжанов заявил, что выполнение всех социальных обязательств - одна из первостепенных задач Правительства.