1,8 трлн тенге будет направлено на оказание медпомощи населению в 2021 году – глава ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов сообщил, что по плану закупа на 2021 год на оказание медицинской помощи населению предусмотрено 1,8 трлн тенге, включая финансирование ГОБМП – 1,1 трлн тенге, ОСМС – 700 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

«На 1 апреля заключены договора с 1 363 поставщиками медицинских услуг на сумму 1,46 трлн тенге. Сохраняется тенденция роста частных поставщиков, привлекаемых для оказания медицинских услуг населению. Если в прошлом году с Фондом работало 635 частных поставщиков, то в этом году их число выросло до 688», - сообщил глава ФСМС на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

В региональном разрезе, самая высокая доля частных поставщиков в городах Шымкент, Нур-Султан и Алматы: 72%, 66% и 55% соответственно. Низкая - в Костанайской (30%), Акмолинской (30%) и Западно-Казахстанской (22%) областях.

В 2021 году Фонд увеличивает финансирование амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей помощи, сельского здравоохранения, дистанционной медицины, профилактических осмотров, сестринской помощи и патронажной службы.

Таким образом, финансирование увеличено по следующим направлениям: ПМСП на 17%; стационарозамещающая помощь на 42%; медицинская помощь сельскому населению на 30%; паллиативная помощь на 96%; медико-социальная помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИД на 36%; онкогематология на 26%.

«Значительные средства Фонда направляются на финансирование охраны детского здоровья. В частности, реализацию программ «Аңсаған сәби» по увеличению квот на ЭКО и «Қамқорлық» - медицинской реабилитации детей с особыми потребностями. Дополнительно на проведение антенатального наблюдения выделено 29,7 млрд тенге, профилактические осмотры детей от 0 до 5 лет – 12 млрд тенге, а также развитие школьной медицины - 22,5 млрд тенге», - рассказал Болат Токежанов.

Для повышения доступности медуслуг в сельской местности, в прошлом году было закуплено 100 передвижных медицинских комплексов. Всего сельчан в этом году обслуживает 149 ПМК, внутри которых можно получить консультации профильных специалистов, пройти диагностику, включая скрининги, сдать лабораторные анализы, сделать вакцинацию, получить направление на госпитализацию и ряд других видов медпомощи. В первом квартале посредством мобильных медицинских комплексов, или, как их называют «поликлиники на колесах», сельчанам оказано 120 тысяч медуслуг на сумму 231,9 млн тенге.

По словам Болата Токежанова, особое внимание уделяется обеспечению лекарствами пациентов из целевых групп. На амбулаторное лекарственное обеспечение в 2021 году выделено 152,4 млрд тенге, из них в рамках ГОБМП – 122,3 млрд тенге, ОСМС – 30,1 млрд тенге. Стоит отметить, что на закуп лекарств Фонд направляет средства заблаговременно, в виде авансовых платежей, чтобы не допускать задержек в приобретении необходимых лекарств.