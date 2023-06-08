Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    1,8 млрд тенге выделили на реализацию проекта «Тараз – безопасный город»

    8 Июня 2023, 14:25

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Эффективность принимаемых мер в рамках реализации проекта «Тараз - безопасный город», а также промежуточные итоги проекта обсудили в Таразе на межведомственном совещании под председательством прокурора Жамбылской области Нургалыма Абдирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Таразе для решения социально-экономических задач и предупреждения дорожно-транспортных происшествий утвержден проект «Тараз - безопасный город», в рамках которого предусмотрено наблюдение за жилыми кварталами и магистралями.

    «Проект реализуется с 2020 года, - рассказал прокурор города Тараза Нуржан Боранбаев, - и включает профилактику преступности и решение проблем социально-экономического характера. На 2023 год для реализации проекта выделено 1,8 млрд тенге бюджетных средств, из которых на сегодняшний день освоено 280 млн. С момента реализации проекта количество зарегистрированных преступлений снизилось с 5 300 до 2 200, или на 41%».

    В рамках проекта во дворах многоэтажных домов на территории города в целях безопасности установлено более 200 видеокамер, на аварийно-опасных участках установлено 48 камер видеонаблюдения, на восьми улицах областного центра обеспечено освещение.

    На территории города начаты работы по обследованию 37 жилых домов, бывших некогда общежитиями. Так, в 125-квартирном доме №39 в микрорайоне «Каратау» выявлено две бесхозные квартиры, 30 квартир сдано в аренду без соответствующих документов. Выявлено также пять фактов незаконного строительства.

    В рамках проекта «Тараз - безопасный город» особое внимание уделено проблемам, связанным с несовершеннолетними. После проверок начаты текущие ремонтные работы на 23 спортивных детских площадках, отметил спикер.

    Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года в здании департамента полиции Жамбылской области презентовали обновленный Центр оперативного управления УП города Тараза, значительно пострадавший в ходе январских событий 2022 года. Для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка в ЦОУ круглосуточно анализируется информация со всех камер видеонаблюдения, установленных на улицах города, трассах областного и республиканского значения. Благодаря камерам наблюдения, «по горячим следам» раскрывается порядка 70% правонарушений, совершенных в общественных местах региона.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Незаконную деятельность 7 игровых точек пресекли в Туркестанской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане