Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    1,8 млрд тенге выделено на материально-техническую модернизацию научных институтов в Казахстане

    22 Сентября 2020, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2020 году впервые из республиканского бюджета были выделены 1,8 миллиарда тенге на материально-техническую модернизацию научных институтов Комитета науки Министерства образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 научно-исследовательских института получили возможность приобрести новое лабораторное оборудование, программное обеспечение, приборы, современные комплексы, комплектующие изделия для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ», - отмечают в Комитете науки МОН РК.

    На эти средства научные институты биологического профиля - Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, Институт общей генетики и цитологии, Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А.Айтхожина, Институт биологии и биотехнологии растений - оснащаются новыми лабораторными мини-центрифугами, приборами для проведения ПЦР в режиме реального времени, многофункциональной системой термостатирования и пробоподготовки биочипов гематологическими анализаторами, и многими другими. Не остались без внимания и институты гуманитарного профиля. Институт литературы и искусства им. Мухтара Ауезова получил возможность оцифровать свыше 5 000 рукописей, около 500 микрофильмов, одну тысячу редких исторических фотографий и более 300 пластинок и аудиозаписей. Для этого произведен закуп оборудования по оцифровке старых рукописей, перезаписи, аранжировки размагниченных аудиозаписей и аудиокассет.

    Цифровизация архивного наследия позволит сохранить уникальные документы и записи для будущих поколений. Приобретение и модернизация оборудования для НИИ существенно повлияет на результаты научных исследований. В целях дальнейшего материально-технического обеспечения НИИ, Комитет науки МОН РК планирует продолжить финансирование в рамках бюджета на 2021-2022 гг.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Наука МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Coursera переведет еще 600 курсов на казахский язык
    Утвердить нормы базового финансирования научной деятельности намерены в Казахстане
    Готовиться к новым возможным эпидемиям будет Казахстан
    Нам нужно агентство для решения глобальных проблем биобезопасности - Кунсулу Закарья
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали