1,8 млн человек совершили паломничество в Мекку

МЕККА. КАЗИНФОРМ - Паломничество в Мекку совершили 1,8 млн человек. Теперь верующие по всему миру празднуют Курбан-байрам в память о жертвоприношении Ибрахима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В Саудовской Аравии завершился хадж. Одним из последних обязательных для паломников обрядов стало символическое побивание камнями шайтана в долине Мина к востоку от Мекки.

С рассвета сотни тысяч людей направились к святому месту, чтобы воспроизвести эпизод из жизни пророка Ибрахима, который, согласно Корану, отгонял дьявола камнями, когда тот отговаривал его принести в жертву своего сына.

Затем верующие ещё раз совершили ритуал «таваф» или обход Каабы во внутреннем дворе мечети Аль-Харам.

По данным властей королевства, в этом году в хадже приняли участие 1,8 миллиона человек, большинство из которых – иностранцы. Предыдущий рекорд был побит до пандемии: в 2019-м почётный титул хаджи получили 2,5 миллиона мусульман.

Праздник окончания хаджа – Курбан-байрам – отмечают по всему миру.