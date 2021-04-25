1 784 казахстанца выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1 784 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 520,

город Алматы - 508,

город Шымкент - 32,

Акмолинская область - 104,

Актюбинская область - 14,

Алматинская область - 108,

Атырауская область - 20,

Восточно-Казахстанская область - 66,

Западно-Казахстанская область - 70,

Карагандинская область - 173,

Костанайская область - 10,

Кызылординская область - 34,

Мангыстауская область - 54,

Павлодарская область - 32,

Северо-Казахстанская область - 27,

Туркестанская область - 12.

Итого выздоровевших в Казахстане – 261 647.