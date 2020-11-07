1,6 млн экспресс-тестов направят в дома престарелых во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что правительство Франции направляет 1,6 миллионов экспресс-тестов на COVID-19 в дома престарелых по всей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данные тесты позволят оперативно выявлять инфекцию среди персонала социальных учреждений. Это часть мер правительства Франции для предотвращения массовой изоляции жителей домов престарелых, в особенности морально пострадавших после первой волны пандемии. На этой неделе аналогичная программа широкого экспресс-тестирования была запущена в Германии.

Давление пандемии коронавируса стремительно нарастает во французских домах престарелых, где за последнюю неделю умерло более 400 человек с COVID-19, а многие пожилые люди снова заперты в одиночестве в своих комнатах и вынужденно отрезаны от родных и близких.

«Наша цель состоит в том, чтобы извлечь уроки из первой волны», - сказала министр-делегат в Министерстве солидарности и здравоохранения Бриджит Бургиньон во время посещения дома престарелых к югу от Парижа.

«Мы хотим остаться на балансирующей линии - между обязанностью защитить старших людей и тем, что мы должны уважать их права, а не запереть их полностью», - пояснила Бриджит Бургиньон.

По данным агентства общественного здравоохранения Франции, за последние две недели в домах престарелых от вируса умерло больше людей, чем за предыдущие пять месяцев вместе взятых. Министр здравоохранения заявил в пятницу, что 15% соцучреждений в настоящее время имеют активные случаи заражения вирусом, и «смертность растет с каждым днем, как при первой волне».

Всего в домах престарелых во Франции зарегистрировано 12 079 смертей от коронавируса. Это значительная часть от общего числа зарегистрированных смертей во Франции от COVID-19 - 39 037, что также является одним из самых высоких показателей в мире.

В стране в настоящее время введены жесткие карантинные меры, поскольку резко возросло количество госпитализаций и смертей от вируса. Тем не менее, домам престарелых разрешается оставаться частично открытыми, если они предпринимают меры предосторожности. Многие учреждения позволяют посетителям видеть членов семьи через перегородки из оргстекла или на большом расстоянии.

При появлении очагов инфекции в социальных учреждениях периодически приостанавливают посещения родственников и самоизолируют жителей, а затем, когда риск спадает, позволяют вернуться к общему режиму с соблюдением требований дистанцирования и дезинфекции. Но жителей домов престарелых и их родственников такая непредсказуемость сильно расстраивает.

Кроме того, персонал домов престарелых испытывает все большую нагрузку. Министр-делегат Б.Бургиньон добавила, что в ближайшее время на помощь действующему персоналу будут вызваны студенты-медики.

«Держитесь, вторая волна уже наступила, и предстоит огромная работа по преодолению сложных ситуаций» - сказала представитель министерства социальным работникам.

Напомним, более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки во Франции. Это самый высокий показатель за все время эпидемии в стране. Как отметил глава Национального управления здравоохранения Жером Саломон, в период весенней самоизоляции пиковые значения заражений не превышали 8 тысяч.