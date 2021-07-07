1 511 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 511 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 676,

в городе Алматы - 134,

в городе Шымкенте - 43,

в Акмолинской области - 30,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 18,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 71,

в Жамбылской области - 54,

в ЗКО - 55,

в Карагандинской области - 255,

в Костанайской области - 18,

в Кызылординской области – 31,

в Мангыстауской области - 38,

в Павлодарской области - 40,

в СКО - 14,

в Туркестанской области - 29.

Всего в стране выздоровело 404 899 человек от COVID-19.