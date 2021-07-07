08:17, 07 Июль 2021 | GMT +6
1 511 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 511 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане - 676,
в городе Алматы - 134,
в городе Шымкенте - 43,
в Акмолинской области - 30,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 18,
в Атырауской области - 5,
в ВКО - 71,
в Жамбылской области - 54,
в ЗКО - 55,
в Карагандинской области - 255,
в Костанайской области - 18,
в Кызылординской области – 31,
в Мангыстауской области - 38,
в Павлодарской области - 40,
в СКО - 14,
в Туркестанской области - 29.
Всего в стране выздоровело 404 899 человек от COVID-19.