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    08:17, 07 Июль 2021 | GMT +6

    1 511 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 511 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    В городе Нур-Султане - 676,

    в городе Алматы - 134,

    в городе Шымкенте - 43,

    в Акмолинской области - 30,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 18,

    в Атырауской области - 5,

    в ВКО - 71,

    в Жамбылской области - 54,

    в ЗКО - 55,

    в Карагандинской области - 255,

    в Костанайской области - 18,

    в Кызылординской области – 31,

    в Мангыстауской области - 38,

    в Павлодарской области - 40,

    в СКО - 14,

    в Туркестанской области - 29.

    Всего в стране выздоровело 404 899 человек от COVID-19.


    Теги:
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