1,5 тысячи семей получат помощь от Nur Otan в рамках акции «Дорога в школу» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы более 1,5 тысяч семей получат помощь от партийцев «Nur Otan» в рамках республиканской акции «Дорога в школу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы члены партии в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» оказывают помощь детям из социально уязвимой категории и многодетным семьям. Более полтора тысяч алматинских семей получат планшеты, рюкзаки с канцелярскими товарами, веб-камеры и многое другое.

Партийцы большую часть благотворительных денег потратили на закуп компьютерной техники для учеников — это планшеты, веб-камеры.

Накануне член партии «Nur Otan» Аида Бекманова, генеральный директор ТОО «КазФерроСталь», вручила помощь малообеспеченным семьям из школы № 142, а также своим сотрудникам завода.

«У меня четверо детей, мой младший сын в этом году идет в нулевой класс. Получается, мне необходимо покупать всем канцелярские товары, на которые уходят немалые деньги. Поэтому помощь партийцев — это большая помощь мне. Помимо канцелярских принадлежностей, моим детям подарили планшет. Хотелось бы сказать огромное спасибо партии «Nur Otan» за то, что не оставляете в беде, помогаете собрать детей в школу»,- рассказала работница завода Жанара Найзагараева.

Аида Бекманова отметила, что оказать поддержку детям считает своим долгом.



