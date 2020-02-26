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      Северо-Казахстанская область

    1,5 тысячи единиц техники подготовили на период паводка в СКО

    26 Февраля 2020, 19:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области готовятся к предстоящему весеннему половодью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Теплая зима и ранняя весна, которую прогнозируют синоптики, могут привести к началу паводков уже в марте. На заседании акимата обсуждали, какие меры приняли местные исполнительные органы по подготовке к этому периоду.

    Руководитель управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Нурлан Буркуталин уверяет, что работают комплексно. Выполнили все мероприятия дорожной карты по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2019 годы. В частности, в прошлом году потратили 140 млн тенге на восстановление поврежденных автодорог, водопропускных сооружений, мостов, строительство и ремонт оградительно-защитных сооружений.

    «За 2014-2019 годы из 92 населенных пунктов, подверженных паводкам, в 60-ти проведены работы по возведению и укреплению действующих земляных обвалований, устройству водоотводных каналов. Общая протяжённость инженерных мероприятий - более 74 км», - сказал Н. Буркуталин.

    В регионе насчитывается 23 гидротехнических сооружения. Два раза в год их обследуют.

    «По результатам обследования установлено, что два сооружения находятся в аварийном состоянии. Это Шарыкский гидроузел с водохранилищем в районе им. Г. Мусрепова и восьмиоконное водопропускное сооружение «Сегіз көз» на территории Уалихановского района. Для безопасной эксплуатации их перевели в «транзитный режим» работы и угрозы населенным пунктам они не представляют», - заверил Н. Буркуталин.

    По его словам, за последние годы для районов за счет средств областного бюджета приобрели 29 тракторов высокой проходимости. Управление передало акиматам районов и Петропавловска дополнительно 5 высокопроизводительных мотопомп и 15 самовсасывающих центробежных насосов. На балансе ведомства есть пять единиц лодок вместимостью до 8 человек. В этом году 42 млн тенге выделили на приобретение палаточного городка на 100 человек.

    «По предварительным данным, к весеннему паводку по области подготовлено 1911 человек личного состава, 1540 единиц инженерной и высокопроходимой техники, в том числе 329 единиц водооткачивающей и 122 плавательных средства. Заготовлено 189 тонн ГСМ, более 17 тонн инертного материала и 29 тысяч мешкотары», - проинформировал Н.Буркуталин.

    В областном бюджете на период паводка предусмотрено 504 млн тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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