1,5 тысяч аварийных домов планируют снести в Казахстане к 2029 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что к 2029 году в Казахстане планируется снести 1500 аварийных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал вице-министр ведомства Еркебулан Дауылбаев, в жилом фонде республики насчитывается свыше 54 тысяч многоквартирных жилых домов (МЖД). Он напомнил, что для решения вопросов собственников аварийного жилья и улучшения архитектурного облика населенных пунктов в регионах приняты программы реновации по 17 городам.

«По итогам 2022 года по республике снесено 114 аварийных домов. К 2029 году в рамках предвыборной программы Главы государства планируется снос 1500 домов и решение жилищных вопросов 40 тысяч собственников. В целях исполнения поставленной задачи будут актуализированы принятые программы реновации с определением перечня сносимых домов. Для поддержания состояния жилищного фонда на капитальный ремонт МЖД регионам предоставляются бюджетные кредиты», - сказал вице-министр в ходе расширенного заседания коллегии МИИР РК.

Также он отметил, что в 2022 году проведен капитальный ремонт 215 многоквартирных жилых домов на сумму 10,9 млрд тенге. В текущем году планируется провести ремонт еще 73 жилых домов. Принимаемые меры позволят снизить долю объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта с 31,6% до 31,2%.

«До 1 июля текущего года планируется обеспечить полный переход на новые формы управления МЖД. На сегодня из 46 514 МЖД создано 45 136 новых форм управлений или 97,4% от общего количества МЖД. В 17 регионах обеспечен 100% переход, в трех регионах работа еще ведется: в Алматы, Астане, Алматинской области. Для дальнейшего совершенствования реформы по внедрению новых форм управления сформирован пакет поправок в рамках законопроекта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который находится на рассмотрении в Сенате Парламента», - уточнил Еркебулан Дауылбаев.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Казахстане планируется построить 15,3 млн квадратных метров жилья, в том числе за счет госинвестиций - 12,1 тысяч квартир.



