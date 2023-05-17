1,5 млн ученических мест планируется открыть до 2026 года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Астане состоялась образовательная конференция «Білімді ұрпақ – білімді ел», инициируемая общественным фондом «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на церемонии открытии конференции, заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов отметил важность конференции и сказал, что по поручению Главы государства принято несколько специальных проектов и программ.

«Помимо работы государства, вне государственного бюджета реализуются хорошие проекты по повышению качества образования на средства, выделяемые фондом «Қазақстан халқына» или другими спонсорами. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич уделяет особое внимание поддержке учителей. Принято много важных решений, в частности, вступил в силу закон о статусе педагога, зарплата учителей за три года увеличилась в два раза, бумажная работа сократилась вдвое. В системе образования существует ряд важных проблем, требующих совместного и безотлагательного решения», - сказал Алтай Кульгинов.

По словам вице-премьера, в числе наиболее острых проблем в образовании – нехватка мест в учреждениях как дошкольного, так и среднего образования.

«В разных регионах уровень качества образовании отличается. Помимо этого, наблюдается дефицит педагогов и управленческих кадров, особенно в регионах. Почти 3 тыс. школ не имеют доступа к скоростному интернету. Это особо можно заметить в отдаленных сельских местностях. На сегодняшний день имеется дефицит в общежитии примерно на 70 тыс. мест. По результатам международных исследований можно заметить разрыв качества образовании между городом и селом по чтению – 38 баллов, математике – 22 балла, естествознанию – 32 балла. Перед правительством и местными исполнительными органами стоит задача – максимально приблизить наш уровень к международным стандартам», - добавил вице-премьер.

Алтай Кульгинов отметил, что правительство проводит большую работу на всех уровнях образования по развитию инфраструктуры, усиления воспитательной работы, привлекательности профессии педагога и т.д.

«Для системного решения вопросов, в этом году приняты две важные концепций. Первая – концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. Вторая – это развитие высшего образования и науки. Для того, чтобы решить проблему дефицита мест, мы до 2026 года планируем открыть 1,5 млн. ученических мест. Часть из них будет построено по национальному проекту «Комфортная школа». Также реализуется проект «Доступный интернет», который обеспечит бизнес и школы в сельских местностях скоростным интернетом. Помимо этого, реализуется программа отбора и подготовки тысячи лидеров изменений в образовании. До 2025 года будут модернизированы 5 тыс. школ, будут открыты 7 тыс. современных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики. Если ежегодно открывать по тысячи кабинетов, значительно улучшится качество образования. Поэтапно решается проблема нехватки место в общежитии за счет ежегодного ввода 10 тыс. мест», - подчеркнул заместитель премьер-министра.



