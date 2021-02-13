1,5 млн тенге взятки от иностранного перевозчика получил сотрудник транспортного контроля в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили главного специалиста инспекции транспортного контроля за получение взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, в ходе досудебного расследования установлено, что в марте прошлого года госслужащий узнал о том, что его коллеги выявили факт незаконной перевозки буровой установки гражданином России.

«Должностное лицо, зная, что иностранный перевозчик использует буровую установку в коммерческих целях и будет вынужден постоянно перевозить её по территории области, задался преступным умыслом на получение незаконного вознаграждения в размере 1 млн тенге ежемесячно за общее покровительство и дальнейшее не привлечение к административной ответственности», - рассказал глава Антикоррупционной службы области Ернар Баянгазин.

Деньги обналичивал через знакомых. В мае он решил лично забрать оставшуюся часть суммы. Госслужащего задержали с поличным.

«Всего в период с апреля по май 2020 года он лично, а также путём перечисления на карточные счета третьих лиц получил общую сумму взятки от иностранного перевозчика в размере 1,5 млн тенге. 26 ноября приговором Петропавловского городского суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. 20 января этого года приговор вступил в законную силу», - проинформировал Е. Баянгазин.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и отсутствие ведомственного контроля Антикоррупционная служба рекомендовала привлечь к строгой дисциплинарной ответственности заместителя руководителя инспекции транспортного контроля, курирующего службу контроля на автомобильном транспорте.

«Сейчас на рассмотрении в суде находится досудебное расследование и в отношении непосредственного руководителя осужденного, который подозревается в получении взятки в размере 500 тысяч тенге от субъекта предпринимательства», - добавил Е.Баянгазин.

Ранее в департаменте полиции Северо-Казахстанской области рассказали о принимаемых антикоррупционных мерах. По информации пресс-службы ведомства, с начала года в рядах североказахстанской полиции выявили девять фактов коррупционного характера. Это меньше на 40%, чем за аналогичный период прошлого года.