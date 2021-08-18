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    1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур убрано в Казахстане

    18 Августа 2021, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По республике убрано 1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур или 9,9% от их общей уборочной площади в указанных областях. Об этом на заседании Правительства сообщил и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уборочная кампания в текущем году начата своевременно и на сегодняшний день всего по республике убрано 1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур или 9,9% от их общей уборочной площади в указанных областях», - отметил и.о. министра сельского хозяйства.

    При средней урожайности 10,0 ц/га намолочено 1,5 млн. тонн зерна. По словам Ербола Карашукеева, к массовому сбору урожая основные зерносеющие области приступят с третьей декады текущего месяца.

    «К началу массовых уборочных работ сельхозпроизводителями была подготовлена вся необходимая техника. В целом, для проведения уборочных работ в республике имеется 141,7 тысяч тракторов, 73,5 тысяч тракторных прицепов, 36,9 тысяч зерноуборочных комбайнов, 12,8 тысяч жаток. В целях исключения длительной остановки работы сельхозтоваропроизводителями сформированы ремонтные бригады. Проведена соответствующая работа с сервисными компаниями по усилению ими выездного сервиса, а также заполнению складов необходимыми запасными частями», - отметил Ербол Карашукеев.

    Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 396,5 тысяч тонн льготного дизтоплива.

    «Совместно с Минэнерго утвержден график закрепления операторов областей за НПЗ. Июльские объемы выбраны регионами полностью. В настоящее время отгружаются августовские объемы. На период уборочных работ акиматам областей необходимо обеспечить постоянный контроль за работой операторов по своевременной отгрузке топлива крестьянам», - заключил и.о. министра сельского хозяйства.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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