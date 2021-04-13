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    1,5 млн доз вакцины против КВИ выпустит в апреле Карагандинский фармкомплекс

    13 Апреля 2021, 19:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До конца текущего месяца объем производства вакцины «Спутник V» Карагандинского фармацевтического комплекса достигнет 1,5 млн доз. Производство и поставка вакцины со стороны КФК осуществляется с опережением утвержденного графика, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал фармкомплекса.

    Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) осуществил отгрузку первой крупной партии вакцины в количестве 600 тысяч доз. Также, до конца текущего месяца ожидается поставка еще 900 тысяч доз вакцины. Тем самым, объем производства вакцины на КФК в апреля месяце составит 1,5 млн доз.

    «В целом, со дня получения регистрации на вакцины «Спутник V» на территории РК, Карагандинским фармацевтическим комплексом произведено и поставлено 958 тысяч доз вакцины собственного производства. Также, осуществлена поставка 52 тысяч доз вакцины «Спутник V» российского производства», - говорится в сообщении.

    Производство и поставка вакцины со стороны КФК осуществляется с опережением утвержденного графика.

    Помимо этого, сотрудниками КФК осуществляется дальнейшее сопровождение препарата – фармаконадзор, то есть, мониторинг нежелательных явлений, сбор, анализ откликов и жалоб пациентов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Промышленность Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК Вакцинация
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