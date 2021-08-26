1,5 миллиона узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане 1,5 миллиона человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минздрава Республики Узбекистан, всего на сегодня в стране использовано 13 166 524 дозы вакцины, из которых первую дозу получили 9 093 178 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентом вакцины соответственно привились 2 995 317 и 1 078 029 узбекистанцев.

Всего полный курс вакцинации получили 1 556 007 узбекистанцев, что составляет порядка 4,3% человек от численности постоянного населения республики (34,5 млн на начало 2021 года).

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и с 1 августа - американская Moderna. На фоне обострения эпидемиологической ситуации 3 августа в Узбекистане принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.



